Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, confermate anche da Giovanni Albanese sul proprio canale Youtube, il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, starebbe accelerando per chiudere l'operazione con la Fiorentina per Nico Gonzalez. Sul tavolo il dirigente bianconero avrebbe messo 5 milioni per il prestito oneroso più 30 da pagare per l'obbligo di riscatto, in una mossa che consegnerebbe a Motta l'esterno destro tanto voluto dall'italo brasiliano.

Juventus, Giuntoli prepara l'offerta per chiudere la trattativa Nico Gonzalez: 5 milioni per il prestito più 30 al riscatto obbligatorio

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, starebbe accelerando per chiudere l'operazione con la Fiorentina per Nico Gonzalez proponendo ai viola 5 milioni di euro per il prestito oneroso del calciatore più 30 per il riscatto obbligatorio. È questa l'indiscrezione di Calciomercato che ha rivelato il giornalista Giovanni Albanese che, sul proprio canale Youtube, ha riferito: "La Juventus sta proponendo alla Fiorentina per Nico Gonzalez la stessa operazione che si era impostata col Nizza per Todibo. Nelle ultime 24 ore c'é stata una vera avanzata del club bianconero nei confronti dell'attaccante argentino e questo perché Giuntoli ha raccolto la disponibilità dei viola a cedere il calciatore.

Si tratterebbe dunque sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, una condizione che avrebbe cambiato le carte in tavola e potrebbe portare il classe '98 a Torino già nei prossimi giorni"

Albanese ha continuato: "La Juventus sta andando davvero a fondo sulla traccia Nico Gonzalez al fine di mettere in mano a Thiago Motta un giocatore che conosce già bene la Serie A, che non ha bisogno di tempo per adattarsi al nostro campionato e che può calarsi fin da subito nel nuovo scacchiere bianconero.

Anche perché l'inizio della Serie A è alle porte e ritengo che la società bianconera debba fare tutto quello che è necessario per presentarsi al meglio".

Infine il giornalista ha sottolineato: "L'operazione Nico Gonzalez sarà slegata da qualsiasi tipologia di contropartita tecnica, anche se resta vivo l'interesse della Fiorentina per dei giocatori della Juventus come Weston McKennie, centrocampista americano che continuerebbe però ad avanzare richieste importanti per l'ingaggio".

Juventus, i tifosi sul web perplessi dall'operazione Gonzalez: 'Non vale 35 milioni di euro'

Tanti tifosi hanno dunque commentato sul web la notizia che vorrebbe la Juventus pronta a chiudere l'operazione per Gonzalez: "È un giocatore normale che non vale 35 milioni. Altra fregatura dalla Fiorentina, dopo Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic", scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Credevo che l'operazione Nico fosse basata sulla possibilità di utilizzare un paio di esuberi molto problematici come contropartite. Sarebbe stata una manna dargli uno tra Arthur e McKennie".