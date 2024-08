Sono ore molto intense di Calciomercato per Napoli, Juventus e Inter. I campani avrebbero accelerato i contatti per ingaggiare Romelu Lukaku, mentre i bianconeri provano a stringere per Teun Koopmeiners dell’Atalanta. I nerazzurri milanesi starebbero invece pensando di confermare Marko Arnautović come quarta punta; in uscita è invece Correa che non ha convinto lo staff tecnico neanche in questa sessione estiva.

Lukaku può arrivare a Napoli a prescindere dalla cessione di Osimhen

Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza del Napoli di accelerare sulle operazioni in entrata.

L'obiettivo è chiaramente quello di ingaggiare un attaccante centrale e il primo nome è sempre quello di Romelu Lukaku, di proprietà del Chelsea.

Il suo arrivo potrebbe anche non essere legato alla cessione di Osimhen, che intanto rimane sempre nei radar del Paris Saint-Germain. Il piano dei campani sarebbe quello di proporre al Chelsea un prestito con diritto di riscatto (fissato a 25 milioni di euro) per il calciatore belga, mentre gli inglesi continuano a chiedere circa 30 milioni di euro per cederne subito definitivamente al cartellino.

Koopmeiners pare più vicino all’approdo alla Juve

La Juventus e Koopmeiners paiono sempre più vicini. L’olandese ha deciso di fare muro e di non allenarsi con l’Atalanta: nelle ultime giornate è stato assente giustificato (tramite un certificato medico) dalle ultime sessioni di mister Gasperini.

I dirigenti bianconeri hanno quindi deciso di intensificare i contatti e di alzare la cifra dell’offerta. Stando alle ultime indiscrezioni avrebbero messo sul piatto circa 55 milioni di euro (bonus compresi) per convincere bergamaschi accedere il cartellino del centrocampista, che nel frattempo avrebbe già raggiunto da tempo un'intesa di massima per il contratto con la Juve.

Marko Arnautovic pronto a restare in nerazzurro

L'Inter sta effettuando le ultime valutazioni per quanto riguarda il reparto offensivo. Marko Arnautović, dopo tante riflessioni, dovrebbe rimanere alla Pinetina come quarta punta, nonostante lo scetticismo causato dai problemi fisici dell’ultima stagione.

Sarà invece con ogni probabilità Joaquin Correa a lasciare Milano, l'argentino è finito nelle ultime ore nei radar del Genoa come profilo per sostituire Guðmundsson. Dopo la sua cessione potrebbe poi arrivare in nerazzurro un quinto attaccante.