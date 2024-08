Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riferite su X dai giornalisti Romeo Agresti e Mirko Di Natale, il Genoa starebbe tornando sulle tracce di Fabio Miretti. Il giovane mediano potrebbe uscire in prestito o a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro.

Miretti torna nel mirino del Genoa: il club bianconero potrebbe parlare con l'entourage del calciatore

La Juventus sta continuando a lavorare sia per il mercato in entrata che per quello in uscita. In proposito, il giornalista sportivo Romeo Agresti ha reso noto sul proprio account X l'indiscrezione che vorrebbe il club bianconero in dialogo col Genoa per un giovane della propria rosa: "La Juventus nelle prossime ore parlerà con l’entourage di Miretti: resiste il forte interesse del Genoa".

Una notizia che ha confermato anche il giornalista sportivo Mirko Di Natale, che sul proprio account X ha sottolineato: "Il Genoa sta accelerando nuovamente su Fabio Miretti, come scritto a giugno. Situazione da monitorare".

Insomma, l'interesse del Genoa non è cosa nuova e la Juventus potrebbe effettivamente pensare ad una cessione in prestito per permettere a Miretti di giocare con continuità. Il club bianconero potrebbe anche meditare sulla sua partenza a titolo definitivo che garantirebbe alle casse della vecchia signora un'entrata da almeno 15 milioni di euro. In tutto questo, sulla possibile uscita di Miretti peserebbe anche il probabile reintegro in rosa di alcuni calciatori finiti sulla lista degli esuberi tra cui ci sarebbe Weston McKennie.

L'americano andrebbe ad occupare uno slot tra i centrocampisti e toglierebbe evidentemente ancora più spazio al mediano proveniente dalla next-gen bianconera.

I tifosi della Juve commentato la possibile uscita di Miretti: 'Sarebbe grave se va via perché reintegrano McKennie'

La notizia della possibile uscita di Miretti ha catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Spero non sia una cosa legata al reintegro di McKennie perché sarebbe gravissimo, non avrebbe neanche senso darlo via in prestito Miretti, va tenuto e basta.

Ancora in pochi lo hanno capito ma è un grande giocatore, credo che questa stagione possa fare il salto di qualità definitivo", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Prima mettono fuori rosa McKennie poi lo rivogliono, intanto rinnovano Miretti per poi cambiare idea a 2 giorni dall'inizio del campionato. Intanto mancano due difensori e due ali/attaccanti a questa rosa.

Mercato imbarazzante".

Infine un utente scrive: "Secondo me, anche se Miretti ha caratteristiche completamente diverse da Gudmundsson. Questa operazione serve per completare il puzzle (o triangolo se preferite) con la Fiorentina per Nico Gonzalez alla Juventus".