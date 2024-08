Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare la possibilità di rinforzare la difesa valutando giocatori a parametro zero. Fra i giocatori valutati dalla società bianconera ci sarebbero Mats Hummels, ex centrale difensivo del Borussia Dortmund, e Mario Hermoso, ex Atletico Madrid, anche lui andato in scadenza di contratto il 30 giugno.

Sfumato Todibo, si valuta l'ingaggio di giocatori a parametro zero: piacciono Hummels e Hermoso

Dopo che l'obiettivo primario Jean-Clair Todibo è sfumato, il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli, attualmente al lavoro su diverse trattative di mercato, potrebbe prendere in considerazione nomi come Mario Hermoso e Mats Hummels, entrambi liberi da intese contrattuali.

Mario Hermoso, ex difensore dell'Atletico Madrid, è stato recentemente accostato a club italiani come Napoli, Milan, e Inter, ma non è mai stato realmente vicino alla Juventus. Tuttavia, con l'esigenza di rinforzare la difesa, potrebbe emergere come un'opzione last minute.

Per quanto riguarda Mats Hummels, il difensore tedesco che ha lasciato il Borussia Dortmund è stato recentemente offerto alla Juventus da un intermediario. Hummels aveva avuto contatti anche con il Bologna nelle scorse settimane. La società bianconera, al momento, sembra avere altre priorità, ma con il mercato che si avvicina alla chiusura, non è da escludere che i bianconeri possano considerare un'opzione di esperienza come Hummels per colmare eventuali lacune difensive.

Piace anche Lenglet

La Juventus, dopo il mancato arrivo di Todibo, sembra aver deciso che le esigenze di mercato riguardano l'acquisto di un'ala e di una mezzala come Teun Koopmeiners, piuttosto che un investimento importante per un difensore centrale. Questo cambio di strategia implica che il budget destinato alla difesa sarà ridimensionato e la Juventus cercherà di completare il reparto arretrato con un acquisto low cost, probabilmente in prestito o, come già anticipato in precedenza, a parametro zero.

Giuntoli e i suoi assistenti potrebbero attendere fino agli ultimi giorni di mercato, periodo in cui molte squadre potrebbero essere più inclini a cedere giocatori in prestito per alleggerire il proprio organico. Un nome che è già emerso è quello di Clément Lenglet, difensore francese del Barcellona che non sembra più rientrare nei piani del club catalano. Lenglet è stato acquistato dal Barcellona per oltre 35 milioni di euro nel 2018, ma nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito in Premier League, prima al Tottenham e poi all'Aston Villa.