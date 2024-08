La Juventus è costretta a rivedere i propri piani dopo il mancato arrivo di Jean-Clair Todibo. Il difensore centrale del Nizza, infatti, ha preferito accettare l'offerta del West Ham, che ha superato la concorrenza dei bianconeri con una proposta di 40 milioni di euro. Come rivelato da Luca Momblano su Juventibus, la notizia avrebbe causato malcontento in casa Juventus e Thiago Motta non sarebbe contento del mancato arrivo di Todibo. Il tecnico classe 82 puntava sul francese come rinforzo per la sua difesa. L'allenatore bianconero, deluso dall'esito della trattativa, avrebbe chiesto alla dirigenza di tornare a valutare altri profili, in particolare un difensore mancino.

Dove si è arenata la trattativa

La Juventus, adesso, deve capire su quali alternative puntare per rinforzare il reparto difensivo. La necessità di un nuovo centrale è una priorità per il club, soprattutto dopo il fallimento dell’ affare Todibo. Il blitz di Cristiano Giuntoli, avvenuto mercoledì 7 agosto, per provare a chiudere l'affare con il Nizza non aveva portato l’esito sperato. La proposta juventina, che prevedeva un prestito oneroso di 7 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni, non ha convinto il club francese, che ha preteso anche una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Questo dettaglio si è rivelato decisivo nell'inserimento del West Ham, che ha approfittato della situazione per assicurarsi le prestazioni di Todibo.

Il giocatore stesso, stanco di aspettare, ha infine optato per il trasferimento in Premier League, lasciando la Juventus a mani vuote. Ora, la dirigenza bianconera, come richiesto da Thiago Motta, dovrà tornare sul mercato alla ricerca di un difensore all'altezza delle aspettative, consapevole che la finestra di mercato estiva si sta avvicinando alla sua conclusione.

Il tempo stringe e il club dovrà muoversi rapidamente per evitare ulteriori delusioni.

Poche alternative in difesa

La Juventus, il 19 agosto, farà il suo esordio in campionato e al momento Thiago Motta non ha grandi opzioni soprattutto in difesa. Infatti, il mancato acquisto di Todibo, porterà probabilmente Cabal ad avere una maglia da titolare visto che è l’unico che in mezzo può giocare come centrale di sinistra al fianco di Bremer.

Per il resto di che anno Danilo e Cambiaso che agiranno sugli esterni. Ma la difesa non è l’unico reparto incompleto poiché anche sulla trequarti e sugli esterni la rosa è scarna. Adesso mancano una decina di giorni all’esordio in campionato della Juventus ma il mercato dovrà necessariamente portare dei volti nuovi per permettere a Thiago Motta di avere una squadra quanto più completa visto che al momento la rosa bianconera è di soli 16 giocatori.