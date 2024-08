Nelle scorse ore l'opinionista Francesco Oppini ha registrato un video sul proprio account X parlando di Teun Koopmeiners e spronando il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ad accelerare le trattative con l'Atalanta. Del trequartista olandese e del suo desiderio di passare nella formazione bianconera ha rilasciato la propria opinione a TMW Radio anche l'ex calciatore Antonio Di Gennaro.

Juventus, Oppini duro con Giuntoli: 'Non è Koopmeiners che deve fare la trattativa con l'Atalanta'

L'opinionista Francesco Oppini ha registrato un video sul proprio account X e facendo riferimento alla trattativa apparentemente in stallo fra Juventus ed Atalanta per Teun Koopmeiners ha detto: "Caro direttore Cristiano Giuntoli, mi sento in dovere fare una precisazione: non parliamo degli affari, non fatti o addirittura degli esuberi ancora alla Continassa ma parliamo del caso Teun Koopmeiners.

Il giocatore sta spingendo in tutti i modi per arrivare alla Juventus ma l'olandese non è il direttore sportivo del club bianconero. Non deve fare lui la trattativa ne tanto meno crearsi degli albi con la società attuale tipo i certificati medici per far capire che vuole venire a Torino".

Oppini ha poi continuato nel suo incipit sull'argomento Koopmeiners dicendo: "Bisogna andare a trattare con le società con anticipo. I grandi del passato come Moggi o Galliani o il vate odierno tipo Marotta ci insegnano che le operazioni partono mesi prima. Si va a parlare con chi di dovere in maniera seria e convincente. Serve tempismo e metodo, perché siamo la Juventus e qualcuno se lo deve mettere in testa".

Di Gennaro: 'Gasperini è stato chiaro con Koopmeiners: il trequartista vuole andare alla Juventus'

Di Koopmeiners e della trattativa con la Juventus ha rilasciato la propria opinione ai microfoni di TMW Radio anche l'ex calciatore Antonio Di Gennaro: "Gasperini è stato chiaro: il trequartista vuole sposare un progetto nuovo, quello della Juve, dove può diventare un giocatore rappresentativo.

Questo ti alza il livello in tutti i reparti, diventa l'uomo squadra. E' un centrocampista fortissimo, se prende lui la Juve, un difensore e anche due esterni diventa una squadra interessante e si presenta come squadra forte, anche se non favorita per lo Scudetto".

Restando in tema Juventus ma parlando di Chiesa, Di Gennaro ha sottolineato come l'esterno reduce da diversi infortuni e da un Europeo deludente dovrebbe rinnovare con il club bianconero per non rischiare di restare un anno da separato in casa. In alternativa, stando alle parole dell'ex calciatore, per Chiesa resterebbe sempre valida la soluzione Roma, dove Daniele De Rossi lo farebbe giocare nella posizione più congeniale.