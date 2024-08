Nelle scorse ore il giornalista Fabrizio Ponciroli ha parlato a TMW Radio della Juventus, dicendo che il ds Cristiano Giuntoli dovrebbe assestare un grande colpo di calciomercato. Secondo Gianluigi Longari invece, il club bianconero avrebbe due priorità, quella del difensore centrale e quella del trequartista.

Ponciroli: 'Penso che arriverà un altro grande nome ma sbarcherà alla Continassa ai tempi di Giuntoli'

Il giornalista Fabrizio Ponciroli è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando dell'apparente stallo della Juventus in sede di Calciomercato ha detto: "Non credo che si sia arenata la campagna acquisti.

Credo che Giuntoli si sta prendendo il tempo per valutare ogni opzione, vedi l'attaccante esterno, dove ci sono Adeyemi, Gonzalez e Galeno. Sta sondando il mercato per capire l'opportunità migliore. Qualcuno arriverà ma non credo ci sia fretta di chiudere. Per me arriverà un altro grande colpo ma nei tempi di Giuntoli".

Facendo riferimento poi alla trattativa fra la Juventus e l'Atalanta per Teun Koopmeiners, Ponciroli ha sottolineato come l'operazione per l'olandese sarebbe estremamente complicata per i bianconeri, in quanto la famiglia Percassi ha intenzione di fornire a Giampiero Gasperini una squadra ambiziosa. Inoltre, il giornalista si è detto particolarmente scettico nell'ipotizzare una spesa da 60 milioni di euro effettuata per un solo elemento dalla società piemontese.

Ponciroli si è poi focalizzato sulla Roma, evidenziando come la società giallorossa dal baricentro della mediana in su, stia costruendo una formazione davvero forte. Per il giornalista dunque, a De Rossi mancherebbe qualche pezzo in difesa, una necessità a cui potrebbe presto mettere una toppa il presidente Dan Friedkin.

Ponciroli ha infine concluso il suo intervento parlando del Napoli e ribadendo quanto Antonio Conte sia un valore aggiunto per qualsiasi rosa.

Secondo il giornalista infatti, il tecnico pugliese saprebbe perfettamente su cosa puntare per tornare a vincere sin da subito.

Del calciomercato della Juventus e delle priorità che avrebbe il club bianconero ha scritto su Sportitalia anche il giornalista Gianluigi Longari: "Si tratta del difensore e del trequartista, e le prime scelte sulle nostre frequenze sono chiare da tempo.

Infatti Todibo non ha preso in considerazione le pur numerose manifestazioni di interesse che sono state palesate al Nizza, e Koopmeiners dal mese di gennaio è l’obiettivo primario di Giuntoli condiviso con Thiago Motta".