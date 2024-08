Il calciomercato in uscita della Juventus potrebbe regalare ancora qualche sorpresa, con Cristiano Giuntoli che starebbe pensando di piazzare Thiago Djaló, Filip Kostic e Arthur Melo in Saudi Pro League. Se in Italia il Calciomercato si è chiuso alla mezzanotte di venerdì 30 agosto, in Arabia Saudita c’è infatti tempo fino a lunedì 2 settembre per i tesseramenti, mentre nella Süper Lig turca, la chiusura della campagna acquisti è fissata addirittura per venerdì 13 settembre.

Thiago Motta: 'Djalo, Kostic e Arthur fanno parte della Juve, ma il mercato in uscita è aperto'

Nonostante il tecnico brasiliano abbia sottolineato come in questo momento la squadra sia concentrata sulla partita di domenica sera contro la Roma, nel corso della conferenza di presentazione del match contro i giallorossi per l’allenatore bianconero era inevitabile soffermarsi anche sul calciomercato.

In particolare, pur esprimendo soddisfazione per l’operato della società bianconera, Thiago Motta ha confermato la linea societaria per quanto riguarda i giocatori considerati in esubero e per i quali esiste ancora la possibilità di trovare una sistemazione adeguata: 'Djalo, Kostic e Arthur fanno parte della Juve, ma il mercato in uscita è aperto' ha dichiarato il tecnico ex Bologna.

Per Kostic e Arthur Melo è aperta l’ipotesi Saudi Pro League

L’estate dell’esterno serbo e del centrocampista brasiliano è stata piuttosto movimentata. I due giocatori, esclusi dalla Juventus e da Thiago Motta dal progetto sportivo bianconero, sono stati spesso al centro di presunte trattative di mercato.

Per entrambi si è parlato spesso dell'interesse di alcune società di Premier League, Saudi Pro League e Serie A.

La trattativa con la Fiorentina per Kostic e quelle con Lazio, Fiorentina e Napoli per Arthur Melo sono tuttavia sfumate una dopo l'altra, adesso non resta che la Saudi Pro League sempre che la destinazione sia gradita ai diretti interessati.

Il mercato della Süper Lig Turca chiude il 13 settembre

La Juventus potrebbe prestare massima attenzione anche al campionato turco, dove Arthur Melo e Kostic avrebbero ancora degli estimatori.

Infatti, se nel recente passato il serbo è stato accostato al Beşiktaş, il brasiliano, per il quale non si esclude nemmeno un ritorno in patria, pare sia stato cercato dal Fenerbahçe. Club che potrebbero spuntare accordi più che favorevoli con la Juventus che potrebbe ridurre al minimo le pretese economiche pur di cedere i due giocatori.