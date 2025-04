Per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, la Juventus starebbe seguendo con attenzione il centrocampista italiano Sandro Tonali. Attualmente in forza al Newcastle United, l’ex giocatore del Milan viene considerato dalla dirigenza bianconera come uno degli obiettivi principali della prossima sessione di calciomercato. Tuttavia, la valutazione di 70 milioni di euro che il club inglese fa per il cartellino di Tonali, renderebbe molto difficile un’eventuale operazione di mercato, con la Juventus che potrebbe inserire come contropartita tecnica uno tra Douglas Luiz o Dusan Vlahovic con l’obiettivo di abbassare in maniera considerevole le richieste economiche inglesi.

Il Newcastle valuta 70 milioni di euro il cartellino di Tonali

Cresciuto calcisticamente nel Brescia prima di passare al Milan, Tonali viene riconosciuto dagli addetti ai lavori come uno dei centrocampisti più forti e completi della sua generazione.

Acquistato dal Newcastle nel luglio 2023 per un cifra vicina ai 65 milioni di euro e successivamente coinvolto in un giro di scommesse nel ottobre 2023, dopo la squalifica di una anno, l'ex centrocampista rossonero ritrova l’attività agonistica e una condizione fisica ottimale che gli permette di essere sempre tra i migliori in campo con la maglia del club inglese, mettendo a segno cinque gol e tre assist in 39 incontri. Numeri che, uniti all’alto rendimento e agli ampi margini di miglioramento, hanno fatto lievitare il prezzo del suo cartellino a 70 milioni di euro.

La Juve può inserire Douglas Luiz nell'eventuale trattava per Tonali

Arrivato a Torino nel giugno dell’anno scorso per l’importante cifra di 70 milioni di euro e con molte aspettative, l’avventura alla Juventus di Douglas Luiz sembra giunta ormai al termine. Complici i numerosi infortuni occorsi durante la stagione in corso e alcune possibili incomprensioni tattiche con Thiago Motta, a oggi, il centrocampista brasiliano sembra non aver convinto nemmeno Igor Tudor delle proprie qualità (il tecnico croato punta sempre sulla coppia Manuel Locatelli-Khéphren Thuram).

Condizione che starebbe spingendo la società bianconera a inserire il suo cartellino, valutato poco meno di 40 milioni di euro, per eventuali operazioni di mercato e in questo caso, come contropartita tecnica per il Newcastle per arrivare a Tonali. Douglas Luiz, che nel recente passato ha vestito la maglia dell'Aston Villa con ottimi risultati, avrebbe ancora diversi estimatori in Premier League e in questo caso potrebbe diventare un’ottima alternativa a Bruno Guimaraes, giocatore brasiliano dei Newcastle finito nel mirino del Manchester City.

Perché Vlahovic potrebbe lasciare Torino

La mancanza di un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2026 tra le parti e il rapporto tra Vlahovic e parte dell’ambiente bianconero che nel corso del tempo si sarebbe deteriorato, potrebbero essere tra le cause che starebbero facendo riflettere la Juventus sulla possibilità di sacrificare l’attaccante serbo sul prossimo mercato o come in questo caso, a utilizzare il suo cartellino (valutato 45 milioni di euro circa) come contropartita tecnica per convincere il Newcastle a ridimensionare le richieste economiche per Tonali.

Inoltre, nonostante le indubbie qualità, il rendimento in termini realizzativi e di continuità di Vlahovic non ha sempre convinto pienamente l'ambiente juventino e un suo sacrificio, anche non legato all’eventuale trattativa per Tonali, potrebbe liberare risorse economiche e un posto in attacco per un profilo diverso, magari più funzionale al gioco del futuro allenatore.