La Juventus continua a guardare al futuro, dimostrando di voler costruire una squadra competitiva non solo per il presente, ma anche per gli anni a venire. L'ultima operazione di mercato ne è la conferma: i bianconeri sono a un passo dall'acquisto di Arman Durmisi, giovane attaccante sloveno classe 2008 attualmente in forza al Koper. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, la trattativa è in dirittura d'arrivo, con la Juve pronta a investire circa 1 milione di euro per assicurarsi il talento.

L'affare Durmisi per la Next Gen

Durmisi è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio sloveno e, nonostante la sua giovane età, ha già fatto parlare di sé sia con il club che con le Nazionali giovanili.

Nella stagione appena iniziata, Durmisi ha collezionato una presenza con l'Under 19 del Koper, ma le sue prestazioni sono state così convincenti da garantirgli anche quattro apparizioni con la prima squadra.

Arman Durmisi è un attaccante di prospettiva, dotato di una grande tecnica e visione di gioco. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato una maturità calcistica sorprendente, riuscendo a farsi strada in una squadra senior come il Koper, una delle realtà più importanti del calcio sloveno. Durmisi è un giocatore rapido, abile nel dribbling e con un innato senso del gol. La sua versatilità gli permette di giocare in diverse posizioni del reparto offensivo, rendendolo un profilo interessante per qualsiasi allenatore.

L'acquisto di Durmisi si inserisce perfettamente nella strategia di lungo termine della Juventus, che negli ultimi anni ha intensificato gli investimenti su giovani promesse del calcio internazionale, dimostrando di voler creare una squadra competitiva non solo sul breve termine, ma anche di costruire una rosa di talento che possa durare nel tempo.

L'inserimento nella Juventus Next Gen

Quando l'affare sarà ufficiale Arman Durmisi potrebbe rappresentare un'opzione concreta per la squadra Next Gen della Juventus, che proprio in questo weekend ha intanto esordito in campionato di Serie C girone C con una sconfitta interna per 4-3 contro l'Audace Cerignola.

Durmisi potrà rivelarsi una pedina importante nelle rotazioni dell'attacco di mister Paolo Montero, nel corso di una stagione ricca di impegni e di trasferte particolarmente lontane per i bianconeri, che per la prima volta sono stati inseriti nel girone "meridionale" della terza serie professionistica.