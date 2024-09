Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube delle polemiche che si sono accese dopo le parole dette in conferenza stampa dall'ex calciatore juventino Mattia De Sciglio.

Chirico è poi tornato sull'intervista rilasciata dall'ex portiere bianconero Szczesny a Luca Toselli.

Chirico: 'Con tutti i soldi che ha incassato dal club bianconeri De Sciglio avrebbe dovuto avere riconoscenza'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di un tema caldo in casa Juventus, le recenti dichiarazioni dell'ex Mattia De Sciglio: "C'é stata la conferenza stampa di presentazione dell'Empoli di Mattia De Sciglio.

Quest'ultimo si è pubblicamente lamentato del trattamento ricevuto dalla Juventus, sottolineando come il club bianconero lo abbia escluso dagli allenamenti non facendogli sapere più nulla sul suo futuro. Con tutti i soldi che ha guadagnato con la società piemontese però avrebbe dovuto avere un minimo di riconoscenza".

Chirico ha continuato: "De Sciglio è arrivato sette anni fa dal Milan perché richiesto fortemente da Allegri però ha giocato pochissimo, accumulando 22 infortuni e perdendo la bellezza di 136 partite. Per carità ha avuto tanti incidenti gravi come la rottura dei legamenti e non è certo colpa sua, però la Juventus lo ha pagato e pure bene. Peraltro l'Empoli non potrà permettersi di coprire il suo intero ingaggio e anche in questo caso la società bianconera dovrà entrare in ballo, garantendogli più della metà del suo stipendio".

Il giornalista ha poi chiosato dicendo: "Me la sono presa anche con Szczesny, che dopo aver incassato 4 milioni di euro di buonuscita dalla Juventus ha rilasciato un'intervista nella quale sottolineava di essere rimasto male per la separazione dal club bianconero. Il polacco non si aspettava un trattamento come quello che gli è stato riservato e si è detto dispiaciuto dell'acquisto a sua insaputa di Di Gregorio, insomma tante lamentele che non mi sono piaciute".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Chirico: 'Atteggiamento di De Sciglio incomprensibile'

Le parole dette da Chirico hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "È totalmente incomprensibile l'atteggiamento e le parole di De Sciglio: è stato infortunato per tre anni su cinque e dice che non gli è stata data una possibilità!", scrive un utente su Youtube evidentemente irritato dalle parole dell'ex bianconero.

Un altro poi aggiunge: "Sono persone viziate, più milioni di euro hanno e più ne vogliono, non gli basta mai. Sono quasi tutti uguali. Quello che ha guadagnato questo in un anno una persona normale non li guadagnerà mai in tutta la sua vita".