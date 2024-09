Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube, l'esterno della Juventus Filip Kostic starebbe aprendo ad una sua cessione in Turchia. Il giornalista ha poi commentato le dichiarazioni fatte da Rocco Commisso sulla Gazzetta.

Pedullà: 'Kostic dopo aver capito che non verrà reintegrato sta aprendo alla Turchia'

"Kostic dopo aver rifiutato tante offerte tra cui quella milionaria dell'Arabia ha capito che fino a gennaio la Juventus non lo reintegrerebbe e sta aprendo alla Turchia, perciò al Galatasaray ma anche al Fenerbahce" questo è quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube.

Il giornalista ha continuato dicendo: "Mourinho nei primi di luglio aveva fatto un sondaggio in casa Juventus, chiedendo informazioni per McKennie, Arthur e proprio Kostic. Il portoghese aveva poi sottolineato come certi calciatori per pretese economiche non sarebbero potuti sbarcare in quel momento storico nel suo club di appartenenza ma adesso quella fase del mercato è passata ed il Fenerbahce ha bisogno di rinforzi. Dunque vediamo se la spunteranno sulla formazione giallorossa turca".

Pedullà ha poi sottolineato: "MI ha colpito molto l'intervista rilasciata alla Gazzetta da Rocco Commisso, un imprenditore che ha tutta la mia stima e che merita rispetto anche per quanto investito nel nostro paese.

Ha speso una valanga di soldi per la Fiorentina e per la costruzione di un centro sportivo straordinario. Rimango dunque molto sorpreso quando leggo voti insufficienti per il mercato fatto dai viola, uno dei migliori del presidente italo-americano da quando è ai vertici del club gigliato".

Sulle parole di Commisso inerenti la Juventus, Pedullà ha infine concluso: "Non capisco il campanilismo che si sta creando dopo le sue dichiarazioni: lui ha sottolineato come i suoi calciatori volessero andare solo alla Juve e che il club bianconero è stato l'unico a presentarsi con i soldi.

Dove avrebbe sbagliato? Cerchiamo di uscire dai ragionamenti guidati soltanto dalla fede".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'Spesso è proprio Commisso a parlare male del club bianconero'

Le parole di Pedullà, specie quelle su Commisso, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Commisso però ha parlato male della Juve alcune volte dimenticandosi che per Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e Gonzalez ha incassato più di 200 milioni.

In pratica il Viola Park lo ha pagato la Juve", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "C'è da dire che il primo ad aizzare un certo clima è proprio lui con le sue dichiarazione sulla Juventus. È quindi logico che per la mente dei tifosi viola è meglio vendere un loro giocatore a un'altra squadra anche alla metà del suo valore che alla Juve".