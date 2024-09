Voci di mercato su Vlahovic che interesserebbe all'Arsenal per il prossimo mercato estivo.

Dusan Vlahovic è sotto i riflettori per le sue prestazioni altalenanti nelle ultime partite con la Juventus. Il centravanti serbo, che non trova la via del gol da quattro gare tra campionato e Champions League, si prepara ad affrontare il Genoa in una sfida cruciale per ritrovare fiducia e soprattutto il gol.

L’Arsenal alla finestra: possibile assalto estivo

Le voci di mercato attorno a Vlahovic non si placano, con l’Arsenal particolarmente interessato al giocatore.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui il sito britannico ‘TeamTalk’, il club inglese potrebbe lanciare un’offerta da 58 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro) per assicurarsi il cartellino del centravanti serbo nella prossima finestra di mercato estiva. Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, è un grande estimatore di Vlahovic e lo avrebbe inserito in cima alla lista dei desideri per rinforzare l'attacco. In caso di mancato rinnovo con la Juventus, l’Arsenal potrebbe rappresentare una soluzione concreta per il futuro del giocatore, che la prossima estate sarà a un solo anno dalla scadenza del contratto

Vlahovic: un avvio di stagione difficile

L'inizio di stagione di Dusan Vlahovic non è stato dei migliori.

Il centravanti serbo, dopo aver segnato una doppietta nella gara contro il Verona, ha smarrito il feeling con il gol. Da allora, nelle successive quattro partite, Vlahovic non è riuscito a ripetersi, suscitando perplessità tra i tifosi e nella stampa. Le sue prestazioni, in particolare quella contro il Napoli, non hanno convinto: nella sfida con i partenopei, Vlahovic è stato sostituito all'intervallo dopo un primo tempo in cui ha toccato solo sei palloni, apparendo fuori dal gioco.

Thiago Motta, tecnico della Juventus, lo ha spronato pubblicamente, difendendolo dalle critiche, ma è chiaro che il serbo dovrà invertire la tendenza già dalla prossima gara contro il Genoa.

La fiducia della Juventus e il rinnovo del contratto

Nonostante le difficoltà, la Juventus continua a puntare su Vlahovic come uno dei pilastri della squadra.

Il direttore generale, Cristiano Giuntoli, ha recentemente ribadito la volontà del club di rinnovare il contratto del bomber serbo, attualmente in scadenza nel 2026. Tuttavia, i negoziati per il prolungamento dell'accordo non hanno ancora portato a un'intesa definitiva. La Juventus vorrebbe spalmare l'attuale ingaggio di Vlahovic, che guadagna 12 milioni di euro netti all’anno (circa 23 milioni lordi), per alleggerire il peso sul bilancio del club. La situazione contrattuale del serbo è cruciale per il futuro della società bianconera, che non vuole correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero.

Genova per il riscatto della Juventus

Thiago Motta ha confermato che Vlahovic partirà titolare nella trasferta ligure e sarà l’occasione ideale per il serbo di dimostrare il proprio valore, non solo per mettere a tacere le critiche ma anche per ritrovare il feeling con il gol, elemento che è mancato nelle ultime settimane.

La partita, che si disputerà a porte chiuse a causa degli scontri tra tifosi avvenuti durante il derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, rappresenta un’opportunità importante non solo per Vlahovic, ma per l'intero attacco bianconero, rimasto a secco nelle ultime tre partite di Serie A.

La Juventus ha bisogno del miglior Vlahovic per risalire la classifica e recuperare terreno in un campionato che si sta facendo sempre più competitivo. Il futuro del giocatore, tra rinnovo e possibili cessioni, potrebbe essere deciso anche dalla sua capacità di reagire in queste situazioni difficili.