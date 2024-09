La Juventus si sta preparando per affrontare l'Empoli sabato 14 settembre alle ore 18, in un match che si preannuncia cruciale per il prosieguo della stagione. I bianconeri vogliono riprendere slancio dopo le prime giornate di campionato, e le notizie provenienti dall'infermeria portano un certo ottimismo. Due dei giocatori fermi ai box dal 19 agosto, Timothy Weah e Khéphren Thuram, potrebbero infatti tornare a disposizione del tecnico per questa partita.

Un’altra buona notizia per la Juventus arriva dall'Argentina, dove Nico Gonzalez ha smaltito la botta alla caviglia subita contro il Cile durante la pausa per le nazionali.

L'attaccante ha lavorato regolarmente con il gruppo negli ultimi giorni e sarà disponibile per la partita contro l'Empoli. Tuttavia, essendo atteso a Torino solo il 12 settembre, a due giorni dalla sfida, Gonzalez potrebbe partire dalla panchina.

Il ritorno di Timothy Weah e Khéphren Thuram

Weah, che si era infortunato ad agosto, ha completato il percorso di recupero e potrebbe essere convocato per il match contro l'Empoli. Tuttavia, essendo reduce da un periodo di stop, è probabile che l'esterno americano parta dalla panchina. La Juventus non vuole rischiare di sovraccaricare Weah troppo presto, soprattutto considerando il lungo cammino stagionale che attende la squadra.

Anche Khéphren Thuram si sta avvicinando al rientro in campo.

Il centrocampista francese, fermo da oltre tre settimane, ha ripreso a lavorare in campo e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Come per Weah, anche Thuram potrebbe non essere pronto per partire dal primo minuto, ma il suo ritorno rappresenta un'importante risorsa per il centrocampo bianconero, che ha bisogno di energie fresche.

Anche Nico Gonzalez, contro l’Empoli, dovrebbe partire dalla panchina visto che comunque in nazionale è stato alle prese con un piccolo acciacco. L’argentino, probabilmente, entrerà a gara in corso per poter dare il suo contributo sia come esterno che come falso nueve. Infatti, Nico Gonzalez, contro la Roma, è entrato a gara in corso proprio per giocare come centravanti al posto di Dusan Vlahovic.

Le alternative per Thiago Motta

Nonostante l'assenza di Francisco Conceicao, fermo per infortunio, la Juventus dispone di diverse opzioni per completare l'undici titolare. Sulla fascia destra, Andrea Cambiaso potrebbe essere confermato dal primo minuto. Cambiaso ha dimostrato di essere in buona forma nelle ultime settimane e la sua presenza garantisce equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

Anche Teun Koopmeiners e Douglas Luiz, che hanno sfruttato la pausa per lavorare intensamente alla Continassa, potrebbero essere schierati dall'inizio. Entrambi sono in condizione fisica ottimale e rappresentano due pedine fondamentali per il centrocampo bianconero. La loro capacità di gestire il possesso palla e inserirsi tra le linee avversarie potrebbe risultare decisiva per sbloccare la partita contro l'Empoli.

Tra i recuperi in vista del match, c'è anche quello di Vasilije Adzic. Il giovane montenegrino si era infortunato a metà agosto, ma ora è finalmente pronto a tornare a disposizione di Thiago Motta. Adzic potrebbe trovare spazio nel corso della partita, magari con uno spezzone nel secondo tempo. Per lui sarebbe l'occasione di esordire in Serie A, un traguardo importante nella sua crescita come giocatore.

Con tutti questi recuperi, la Juventus si presenta alla sfida contro l'Empoli con una rosa quasi al completo, pronta a lottare per ottenere i tre punti e consolidare la propria posizione in classifica. Thiago Motta avrà diverse soluzioni tattiche a disposizione, un aspetto fondamentale in una stagione lunga e impegnativa come quella che attende i bianconeri.