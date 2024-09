La Juventus si appresta a intensificare i colloqui con Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, per discutere il rinnovo contrattuale dell'attaccante serbo. La strategia di Giuntoli è quella di allungare il contratto di uno o due anni, offrendo un compenso complessivo, tra fisso e bonus, che si aggiri attorno ai 9-10 milioni di euro annui, contro i 12 attuali. Secondo quanto riportato da La Stampa, i bianconeri sono determinati a chiudere quanto prima la trattativa e trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La volontà di prolungare il contratto è reciproca: sia la società che il giocatore sembrano intenzionati a proseguire insieme, rafforzando un legame già solido che si è costruito negli ultimi anni.

La Juventus vuole blindare il suo bomber

Vlahovic, che ha un contratto in scadenza nel 2026, è un tassello fondamentale per il futuro della Juventus. I colloqui per il rinnovo erano già iniziati circa un anno fa, ma adesso la dirigenza bianconera vuole accelerare i tempi per evitare di arrivare troppo vicini alla scadenza naturale del contratto. Un accordo anticipato è infatti cruciale per evitare che il giocatore entri nell'ultimo anno di contratto, situazione che potrebbe aumentare il rischio di perderlo a condizioni sfavorevoli o addirittura a parametro zero.

La Juventus, sotto la direzione del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha recentemente ridefinito la propria politica salariale, con l'obiettivo di mantenere sotto controllo il monte ingaggi e, allo stesso tempo, assicurarsi che i giocatori chiave siano adeguatamente compensati.

Attualmente, Vlahovic percepisce uno stipendio elevato e potrebbe arrivare a guadagnare 12 milioni di euro a stagione a partire dalla prossima estate. Tuttavia, la Juventus intende proporre un rinnovo che preveda un ingaggio leggermente inferiore rispetto a questa cifra.

Dal canto suo, Vlahovic sembra altrettanto determinato a proseguire la sua avventura in bianconero. Nonostante alcune voci di mercato che lo avevano accostato a club di Premier League o a squadre spagnole, l'attaccante serbo ha espresso più volte la sua soddisfazione per l'ambiente torinese e per la fiducia che il club ripone in lui.

Il feeling con la tifoseria e la possibilità di giocare da protagonista in una delle squadre più importanti d'Europa sono fattori che spingono Vlahovic a rimanere fedele ai colori bianconeri.

Vlahovic pensa all’Empoli

Nel frattempo, in attesa di un accordo definitivo per il rinnovo, Vlahovic ha deciso di sfruttare la pausa per le nazionali per rimanere a Torino e continuare a lavorare sul proprio stato fisico.

Il serbo, invece di rispondere alla convocazione della sua nazionale, ha preferito restare alla Continassa per allenarsi agli ordini di Thiago Motta. Questa scelta evidenzia la determinazione del giocatore di ritrovare la forma migliore e di essere pronto per i prossimi impegni della Juventus.

Vlahovic sarà il principale terminale offensivo nel match contro l'Empoli, data l'indisponibilità di Arkadiusz Milik, ancora fermo per infortunio. Nel 4-2-3-1 disegnato da Motta, il serbo avrà il compito di guidare l'attacco e garantire alla squadra quei gol che potrebbero fare la differenza nella corsa al vertice della Serie A.