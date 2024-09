Non ci sono buone notizie per Francisco Conceicao, giovane talento della Juventus, che è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical dopo aver accusato un infortunio in allenamento. Gli accertamenti non sono stati confortanti e hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra, un problema che lo costringerà a rimanere ai box per un periodo significativo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i tempi di recupero per il giocatore portoghese si aggirano intorno ai 20-30 giorni di stop, salvo complicazioni.

Conceicao sarà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni per monitorare l'evoluzione della lesione e stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero.

Tuttavia, le prime stime indicano che il giovane attaccante salterà sicuramente i prossimi impegni della Juventus in campionato contro Empoli e Napoli, oltre alla delicata sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven.

Thiago Motta spera di recuperare Weah

L’assenza di Conceicao rappresenta un duro colpo per la squadra bianconera, che puntava molto sulla vivacità e sulla tecnica del giovane esterno portoghese. Tuttavia, la Juventus può consolarsi con il ritorno di Timothy Weah, che dovrebbe essere nuovamente disponibile dopo la pausa internazionale, esattamente come Khéphren Thuram. Entrambi i giocatori offriranno a Thiago Motta ulteriori opzioni tattiche e maggiore profondità di rosa, elementi cruciali per affrontare al meglio i prossimi impegni in campionato e in Europa.

L'assenza di Conceicao potrebbe comunque rappresentare un'opportunità per altri giovani della rosa, desiderosi di mettersi in mostra e guadagnare minuti preziosi in campo. In ogni caso, la Juventus seguirà con attenzione il percorso di recupero del portoghese, sperando di riaverlo al più presto a disposizione per contribuire alla causa bianconera nei mesi cruciali della stagione.

Milik ancora fermo ai box

La Juventus conta di recuperare il prima possibile i giocatori infortunati e tra questi c’è Arek Milik. Il polacco è fermo da giugno quando è stato operato al menisco. Adesso, però, Milik non è ancora pronto e per rivederlo in campo ci vorrà ancora un po’ di tempo. Al momento, Thiago Motta non ha un vice di Dusan Vlahovic e per ora dovrà far giocare un giocatore con caratteristiche diverse se vorrà far riposare il numero 9 bianconero.

Una delle soluzioni porta a Nico Gonzalez che ha già agito come falso nueve contro la Roma. In ogni caso, la Juventus non ha voluto prendere un vice di Vlahovic nel mercato per puntare su Milik che però per il momento resta ancora fermo ai box e si aspetta di capire quando potrà essere a disposizione.