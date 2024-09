La Juventus sta intensificando il lavoro per anticipare la concorrenza nella corsa all'acquisto di Jonathan David, punta canadese classe 2000 attualmente al Lille e in scadenza di contratto. Secondo quanto le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri avrebbero in programma di presentare un'offerta di 15 milioni di euro alla società francese già a gennaio, una somma che potrebbe risultare interessante per i transalpini, considerando il rischio di perdere il giocatore a parametro zero a fine stagione.

Il giocatore David non sarebbe il sostituto di Vlahovic ma l'alternativa

La volontà della Juventus è quella di ingaggiare David come alternativa a Dusan Vlahovic, piuttosto che come suo sostituto diretto. Questa strategia conferma la volontà della società bianconera di rinforzare ulteriormente il settore offensivo, creando possibilità diverse per il tecnico Thiago Motta e tenendo conto che, al momento, Arkadius Milik non dà garanzia dal punto di vista fisico come alternativa nel settore avanzato. Tuttavia, la trattativa della Juventus per l'acquisto di David non sarà facile, considerando le tante società interessate al giocatore.

In questo inizio di stagione David ha segnato 7 gol fornendo 2 assist

Diverse società sono interessate a Jonathan David, il che potrebbe rendere difficile le trattative per la Juventus. La dirigenza bianconera è consapevole della necessità di agire velocemente per assicurarsi un talento promettente come David, il quale ha dimostrato le sue capacità sia a livello di club che internazionale.

Nell'ultimo match del campionato francese contro il Le Havre, il giocatore del Lille ha segnato 3 gol nel 3 a 0 finale, segnale evidente della sua incisività offensiva. In questa stagione, fino ad adesso, ha segnato 5 gol in 6 match del campionato francese, a questi bisogna aggiungere 5 match fra qualificazione e Champions League con 2 gol e altrettanti assist.

Le caratteristiche tecniche di David

Il giocatore Jonathan David, alto 178 cm, possiede una robustezza fisica che gli consente di destreggiarsi bene in campo. Molto bravo nella fase realizzativa, è veloce e dotato di una tecnica sopraffina, abile nel calciare sia di destro che di sinistro. Una delle sue qualità migliori è la capacità di dare profondità, il che lo rende una punta temibile per le difese avversarie.

Un aspetto che lo caratterizza ulteriormente è la sua attitudine a collaborare con la squadra. David non si limita ad aspettare il pallone giusto, ma è anche in grado di impostare il gioco e creare occasioni per i compagni. Questa versatilità gli consente di ricoprire sia il ruolo di centravanti che quello di seconda punta, rendendolo un elemento importante nel settore avanzato.

Nonostante le sue molteplici qualità, ci sono ancora aree in cui Jonathan David può migliorare, in particolare nel gioco aereo.