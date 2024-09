Nelle scorse ore il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e degli attacchi che in questi giorni ha subito dai tifosi bianconeri l'ex terzino Mattia De Sciglio. Zuliani ha poi sottolineato come la formazione bianconera abbia iniziato un nuovo percorso improntato sul gioco a terra anziché sulle palle lunghe.

Zuliani fa scudo su De Sciglio: 'Uno che quando ha potuto ha dato anima e cuore alla causa bianconera'

"Alcuni commenti social nei confronti di De Sciglio sono proprio da eliminare, da mettere da parte e non dovete neanche pensare un minuto di andare ad offendere un ragazzo che si è dedicato anima e cuore alla causa bianconera quando è stato a disposizione", ha riferito da Claudio Zuliani sul proprio canale Youtube in merito ad alcune critiche che l'ex terzino della Juventus ha subito in questi giorni.

Su questo argomento Zuliani ha poi aggiunto: "Empoli-Juventus sarà la prossima di campionato e vedrà lo scontro ravvicinato anche con l'ex di turno che è Mattia De Sciglio: l'esterno ha salutato elegantemente sui social e in conferenza è andato ancora sull'addio alla Juventus che non si aspettava, cosi come non se lo aspettavano Rugani o Szczesny. Sono state fatte delle scelte ma queste non incidono con il rapporto tra questi ragazzi e la Juventus, perché hanno sempre fatto il loro dovere e non hanno mai detto una parola fuori posto".

Parlando poi della gestione Juventus targata Thiago Motta Zuliani ha detto: "Alcuni dati ci fanno capire come il club bianconero sia entrato in un corso nuovo. Secondo Opta la Juventus ha totalizzato il 96% dei passaggi riusciti, questo vuol dire meno lanci lunghi, più palla a terra e per questo maggiore precisione.

Quello che ha toccato più palloni è Bremer, subito seguito da Locatelli mentre chi ha sbagliato meno appoggi è Douglas Luiz".

Zuliani ha continuato: "Appena il brasiliano entrerà a pieno nei meccanismi di Thiago Motta si vedrà la vera Juventus. Douglas Luiz andrà nella mediana a 2 con Thuram e in avanti si vedranno i 3 dietro la prima punta Vlahovic".

Juventus, i tifosi rispondono a Zuliani

Le parole dette da Zuliani hanno catturato l'attenzione di molti tifosi della Juventus: "Perdonami Claudio, ma con le pochissime partite che De Sciglio ha giocato, quali sassolini dovrebbe togliersi?" scrive un utente su Youtube riferendosi alle recenti parole dette alla Gazzetta dall'ex bianconero.

Un altro poi più duramente aggiunge: "De Sciglio dovrebbe restituire un po' di stipendi, è solo un ragazzo iper-fortunato".