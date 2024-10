Il turno dell'ottava giornata di Serie C proporrà allo Stadio Comunale "Ezio Scida" la sfida tra Crotone e Avellino, due squadre con un grande passato ma attualmente in difficoltà e nella zona bassa della classifica.

Una sfida particolare per il tecnico Raffaele Biancolino, promosso alla guida della prima squadra a seguito dell'esonero di Michele Pazienza. Toccherà a lui, per il momento, provare a risollevare la stagione degli irpini partiti per vincere il campionato e ora in lotta per risalire la classifica (i campani sono 14esimi con soli 7 punti).

Il tecnico dell'Avellino ha fatto il punto a poche ore dal match contro i calabresi.

Biancolino fiducioso in vista di Crotone

La gara sarà un banco di prova importante per l'Avellino che non potrà contare sullo squalificato Cancellotti ma che recupererà Alessio Tribuzzi, ex della sfida. "Il Crotone? Sono una buona squadra, formata come l'Avellino per stare ai vertici della classifica. E' una partita delicata, tra due squadre deluse, dobbiamo andare lì con attenzione, cercando di sfruttare le nostre occasioni. In questo match potremo contare sulla presenza di Alessio Tribuzzi, non è al massimo della sua condizione ma sta recuperando".

I problemi che hanno frenato l'Avellino

Il tecnico dell'Avellino ha una sua idea sulle problematiche che hanno portato i biancoverdi dalle ambizioni di promozione diretta alla necessità di vincere per conquistare almeno un posto nella griglia Playoff.

"Bisogna stare sereni e portare avanti il lavoro iniziato nei giorni scorsi. Sicuramente per arrivare al cambio di guida tecnica ci deve essere sempre qualcosa che non va. Sta a me provare a trovare la soluzione giusta, la medicina giusta per guarire questo gruppo. Si dovrà pensare partita dopo partita senza guardare troppo in alto.

Abbiamo la consapevolezza che l'Avellino non meriti di stare in questa categoria ma bisogna ragionare e guardare una sfida per volta"

Una squadra concentrata a Crotone

Sulle dinamiche di spogliatoio il tecnico Raffaele Biancolino ha aggiunto qualche dettaglio, senza però sbilanciarsi. "Ho avuto modo di potermi confrontare con tutti i calciatori della rosa, bisogna sempre essere chiari, poi ci sarà sicuramente qualcuno che sarò scontento ma per me il dialogo è importante, devo cercare di tirare fuori il meglio da loro.

Da quanto ho visto, è una squadra che può contare su un certo carattere. Poi è chiaro che c'è chi è contento e chi meno. Ho trovato un gruppo che vuole uscire da questa situazione. Che non sono quelli delle partite scorse".