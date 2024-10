Juventus e Inter starebbero valutando Jonathan Tah, forte difensore del Bayer Leverkusen, il cui contratto scade a giugno 2025. Se il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta starebbe fiutando l’ennesimo colpo a parametro zero per la prossima sessione estiva di calciomercato, diverso è invece il discorso per Cristiano Giuntoli. Il Football Director bianconero vorrebbe regalare a Thiago Motta un profilo in grado di sostituire Gleison Bremer e potrebbe decidere di anticipare la concorrenza tentando di portare il giocatore a Torino nella sessione di Calciomercato di gennaio.

l’Inter punterebbe a ingaggiare Tah a parametro zero

Dopo l'infortunio occorso a Bremer, la Juventus può contare nel ruolo di centrale difensivo solo su Pierre Kalulu e Federico Gatti. Una coperta piuttosto corta per il prosieguo della stagione, anche con in presenza di valide alternative come Danilo, Juan Cabal e Nicolò Savona.

Diverso il discorso per l’Inter. La società nerazzurra non ha un’effettiva urgenza e potrebbe tentare di convincere il giocatore a volare a Milano durante la sessione estiva di calciomercato, quando potrà essere ingaggiato a parametro zero.

Con Tah la difesa dell’Inter guadagnerebbe un difensore veloce e forte di testa che ben può adattarsi al 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Paragonato molto spesso a Jérôme Boateng, Tah potrebbe diventare anche il sostituto naturale di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, pare destinati entrambi a lasciare l’Inter a fine stagione.

Giuntoli starebbe pensando ad anticipare la concorrenza

La situazione della difesa starebbe preoccupando non poco Thiago Motta che, pur studiando valide soluzioni per tamponare l’emergenza, è consapevole che serva almeno un altro difensore centrale in rosa.

Condizione che starebbe spingendo la Juventus a valutare come priorità anche il profilo di Tah per il mercato di gennaio.

Per anticipare la concorrenza, Giuntoli potrebbe tentare di affondare il colpo sul giocatore già nel mercato di gennaio, offrendo un indennizzo al Bayer Leverkusen. Soluzione che accontenterebbe anche il club tedesco che rischierebbe di perdere il giocatore a parametro zero.

Tuttavia, la Juventus dovrà cedere almeno uno tra Arthur Melo e Thiago Djalo per riuscire a intavolare un eventuale trattativa. Infatti, i due profili sono fuori dei progetti tecnici futuri della Juventus e la loro cessione porterebbe nelle casse bianconere la liquidità necessaria per operare in tutta tranquillità sul mercato.

Non solo Tah, possibile sfida Juve-Inter anche per David

Non solo Tah. Juventus e Inter potrebbero contendersi anche l'attaccante Jonathan David. Come per il difensore del Bayer Leverkusen, anche per il forte attaccante del Lille c’è la concreta possibilità di poterlo ingaggiare a parametro zero e come per Tah, Giuntoli starebbe cercando di anticipare la concorrenza già nel mercato di gennaio.

Soluzione che permetterebbe a Thiago Motta di avere una valida alternativa a Dusan Vlahovic.

Anche in questo caso, l’Inter starebbe valutando David per giugno. Con Marko Arnautović e Joaquín Correa in scadenza, il profilo dell’attaccante del Lille completerebbe il reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi, con il tecnico lombardo che potrebbe alternare il giocatore canadese a Marcus Thuram al fianco di Lautaro Martinez.