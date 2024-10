Dopo il pareggio della Juventus in casa per 1-1 contro il Cagliari, la squadra bianconera entra in una pausa per le nazionali che, oltre a dare il tempo per riflettere, lascerà una scia di polemiche legate alla gestione arbitrale della partita. L’arbitro Livo Marinelli è infatti finito sotto i riflettori per alcune decisioni contestate, tra cui l’espulsione del portoghese Francisco Conceiçao e un presunto rigore non assegnato alla Juventus.

L’ex arbitro Graziano Cesari ha espresso la sua opinione su quanto accaduto durante un intervento a Sportmediaset, affermando: “Conceiçao non era da espulsione e manca un penalty ai bianconeri”.

L’espulsione del portoghese, avvenuta per doppia ammonizione, è stata l’episodio più controverso dell’incontro. Anche l’allenatore bianconero Thiago Motta, al termine del match ha chiesto maggiore uniformità nei giudizi arbitrali, un tema ricorrente nel calcio moderno.

Polemiche per un fallo di Luvumbo su Savona

Secondo Cesari, l’arbitro ha sbagliato su due fronti: oltre all’espulsione, è mancata la concessione di un rigore per un fallo in area tra Savona e Luvumbo, un contatto che a suo avviso era chiaramente punibile. “Luvumbo va sull’uomo, non sul pallone”, ha spiegato Cesari, paragonando l’episodio a quanto accaduto in Napoli-Como, dove un contatto simile non era stato sanzionato. “Per me erano entrambi da fischiare”, ha aggiunto.

Ora la Juventus dovrà affrontare non solo la delusione per il pareggio, ma anche le conseguenze della squalifica di Conceiçao, che salterà la prossima partita contro la Lazio. La sua assenza rappresenta un problema importante per Thiago Motta, soprattutto in considerazione dell’infortunio di Nico Gonzalez, già fuori dai giochi da qualche settimana.

Thiago Motta in emergenza contro la Lazio

Questa doppia assenza nel reparto offensivo potrebbe costringere Motta a rivedere il piano tattico per la sfida contro i biancocelesti, cercando alternative in attacco per mantenere competitiva la squadra. Anche perché sono da verificare le condizioni di Timothy Weah che ha saltato le ultime tre partite per un problema alla caviglia.

Inoltre, la squalifica di Conceiçao comporta una gestione attenta del suo comportamento futuro: il giocatore, avendo accumulato già due ammonizioni, sarà infatti a rischio di una nuova sanzione disciplinare con potenziali ulteriori ripercussioni.