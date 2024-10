Il Crotone necessita di rinforzi immediati soprattutto a centrocampo. La società calabrese non intende aspettare ulteriormente e si starebbe muovendo in queste ore per tesserare lo svincolato Andrea Barberis, trentenne centrocampista che in passato ha già vestito la maglia degli squali tra Serie A e Serie B. Il calciatore non sarebbe l'unico rinforzo che la dirigenza vorrebbe dare al tecnico Emilio Longo: è infatti in prova in questi giorni presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" anche il 23enne centrocampista francese, Steeve-Mike Eyango.

Crotone-Barberis: si cerca l'accordo

Reduce da una stagione complicata con la maglia del Pisa in Serie B, con sole 9 presenze, il centrocampista Andrea Barberis - attualmente svincolato - potrebbe ripartire da Crotone. il calciatore, ha vestito in passato la maglia del Crotone per cinque stagioni tra Serie A e Serie B, diventando uno dei calciatori entrati nella storia recente del club.

Lasciata la Calabria, ha poi contribuito all'ascesa del Monza, giocando con i biancorossi per tre campionati (due di Serie B e uno di Serie A) prima di approdare al Pisa con alterne fortune. Andrea Barberis, secondo quanto riportato dalla trasmissione che si occupa di calcio calabrese "Smart Sport", in onda su EsperiaTv, sarebbe già arrivato in città per trovare l'accordo con il club.

Crotone, Barberis per puntellare il centrocampo

L'arrivo di Andrea Barberis a Crotone andrebbe a garantire esperienza e qualità in un centrocampo apparso particolarmente in difficoltà nelle prime nove giornate di Serie C. L'accordo tra il Crotone e il calciatore potrebbe arrivare con la firma di un contratto fino a fine torneo, con l'opzione di rinnovo legata a eventuali obiettivi di squadra (o personali).

Il Crotone in questi giorni sta anche valutando un altro centrocampista svincolato come Steeve-Mike Eyango, che in passato ha giocato con le maglie di Genoa, Cosenza, Giugliano e Barletta.

Allo Scida arriva il Taranto

Il cammino del Crotone di Emilio Longo riprenderà nella serata di domenica 20 ottobre alle ore 19:30 con la sfida contro il Taranto, nella decima giornata.

Allo Stadio Comunale "Ezio Scida" andrà in scena il "derby dello Ionio" fra formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere: il Crotone ha infatti 8 punti, mentre il Taranto, alle prese con problematiche societarie, è attualmente ultimo con 6 punti.

Il Crotone arriverà a questo match dal pareggio esterno (1-1) maturato al "Veneziani" contro il Monopoli, mentre i pugliesi hanno incassato nello scorso weekend i tre punti con la vittoria in pieno recupero (1-0) contro il Picerno.