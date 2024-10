Dopo un inizio di stagione a dir poco entusiasmante, Jonathan David potrebbe diventare uno dei giocatori più ambiti della sessione estiva di calciomercato. Infatti, oltre a Juventus e Inter, a monitorare da vicino il giovane attaccante del Lille si sarebbero aggiunte anche Milan e Napoli. A spingere i top club italiani e stranieri sulle tracce di David è il contratto in scadenza nel giugno 2025 e quindi la possibilità di assicurarsi il giovane attaccante canadese a parametro zero. La Juventus, però, potrebbe anticipare la concorrenza nel mercato di gennaio, pagando al Lille una cifra vicina ai 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Paulo Fonseca ha già allenato David al Lille

Con la possibile cessione di Luka Jović nel mercato di gennaio, nel ruolo di attaccante il Milan si ritroverebbe in rosa solo Tammy Abraham e Alvaro Morata. Situazione che potrebbe complicarsi in quanto l’inglese è in prestito dalla Roma e il suo riscatto, a non meno di 25 milioni di euro, sarebbe inoltre condizionato da un certo tipo di rendimento in campo.

È quindi logico aspettarsi almeno un altro colpo in attacco per giugno, e farlo a parametro zero significherebbe risparmiare una cifra piuttosto importante. Inoltre, con o senza Abraham, David potrebbe diventare la prima scelta per Fonseca.

Infatti, l'allenatore rossonero conosce molto bene l’attaccante canadese in quanto è stato proprio lui a lanciarlo ai tempi in cui sedeva sulla panchina del Lille.

Condizione che il Milan potrebbe sfruttare nella corsa al giocatore, prospettando a David la possibilità di tornare a lavorare agli ordini di Fonseca.

La Juventus potrebbe anticipare la concorrenza a gennaio

Da tempo seguito anche dalla Juventus, David diventerebbe il profilo ideale per completare l’attacco a disposizione di Thiago Motta, con l’attaccante del Lille che diventerebbe di fatto l’alternativa a Dusan Vlahovic o la spalla del serbo con un trequartista avanzato alle loro spalle.

Con Arek Milik fuori dai progetti futuri e attualmente indisponibile fino a fine anno per infortunio, la Juventus potrebbe giocare d’anticipo sulla concorrenza, cercando di portare David a Torino già a gennaio e indennizzando il Lille con una decina di milioni circa. Operazione che consentirebbe alla squadra francese di non perdere il suo terminale offensivo a parametro zero.

Con David, Napoli e Inter completerebbero il reparto offensivo

Complice il primo posto solitario in campionato e l’ambizione di tornare in Champions League, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe pensare all’attaccante canadese per potenziare il suo attacco e dare ad Antonio Conte una valida alternativa a Romelu Lukaku. Infatti, il futuro incerto di Giacomo Raspadori e la poca concretezza di Diego Simeone sottoporta, potrebbero spingere il Napoli a considerare David come un profilo in grado di garantire a Conte più soluzioni tattiche e alla società azzurra di rinforzare la squadra senza spendere un euro per il cartellino del giocatore.

Condizione, quest’ultima, che piacerebbe anche all’Inter.

Con i contratti di Marko Arnautovic e Joaquín Correa in scadenza e con scarsissime possibilità di rinnovo, l’idea d'ingaggiare David a parametro zero nella sessione di mercato di giugno sembra allettare non poco Giuseppe Marotta che, con l’attaccante canadese, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, garantirebbe a Simone Inzaghi un attacco sulla carta tra i migliori al mondo.