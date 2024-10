"In queste due partite potrebbe anche aumentare il vantaggio il Napoli, poi gli scontri diretti dovranno dire com'è la situazione. Io credo che Napoli e Inter siano di caratura superiore": ad essersi espresso in questi termini nelle ultime ore è stato l'ex dirigente Enrico Fedele, intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Secondo Fedele inoltre la Juventus sarebbe molto indietro nelle gerarchie dei club che lotteranno per il titolo.

Fedele: 'Il Napoli ha un portiere che para e un 9 che segna'

"L'Inter ha qualcosa in più nella fase difensiva.

Il Napoli però ha trovato un'identità, grazie alla duttilità di Conte, che è partito in un modo e ora ha trovato un'altra soluzione. E poi il Napoli ha una cosa che gli altri non hanno: Rocco diceva che per vincere un campionato serve un portiere che para e un attaccante che segna, e poi 9 giocatori normali. Il Napoli ha giocatori che nell'uno contro uno sono fortissimi, anche in panchina" ha proseguito Fedele, evidentemente convinto del fatto che i partenopei siano in pole per potersi aggiudicare il titolo a fine campionato.

'La Juventus farà fatica ad arrivare nelle prime 4'

Nel proseguo del proprio intervento, Fedele ha parlato poi delle criticità di Inter e Juventus: "Se si ferma Thuram, è un problema" ha sottolineando parlando delle difficoltà realizzative che sta incontrando in questa fase Lautaro Martinez, che sembra non riuscire a mantenere le medie gol di un tempo.

"Per me la Juventus a stento arriverà al quarto posto. Quali di questi titolari potrebbero giocare nella Juve di 7-8 anni fa?" ha invece dichiarato a proposito della squadra di Thiago Motta puntando il dito dunque contro una rosa che secondo lui non sarebbe all'altezza del suo blasone.

Le dichiarazioni di Adani sul Napoli di Conte. 'Può vincere ma adesso il calendario è più difficile'

In una recente intervista a Manà Sport, anche l'ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Inter e attuale commentatore Daniele Adani ha parlato del Napoli di Antonio Conte: "Mi sembra il solito Conte, ma con un senso dell'impresa più rimarcato con una grande serenità.

Vincere mi sembra fattibile, è partito bene anche se ora ha un calendario difficile".

"Dal 1990-91 solo due squadre hanno vinto lo scudetto senza partecipare a competizioni europee: il Milan e la Juventus" ha aggiunto ricordando come l'assenza delle Coppe potrebbe comunque diventare un fattore importante a favore dei partenopei.