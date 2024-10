L'ex tecnico del Pescara Giovanni Galeone intervistato su Radio Kiss Kiss ha fatto una valutazione sulla lotta per lo Scudetto, offrendo spunti vari su alcune delle principali pretendenti al titolo in Serie A. Galeone ha toccato temi legati alle prestazioni delle squadre e al contributo degli allenatori, soffermandosi su Napoli, Juventus e Milan. In particolare ha sottolineato come non sia convinto sulla squadra di Thiago Motta e ha suggerito al Milan di ingaggiare Massimiliano Allegri.

Galeone si sofferma su Napoli, Inter e Juve

Galeone ha spiegato che inizialmente non vedeva il Napoli come la favorita per lo Scudetto, specialmente dopo la prestazione contro il Verona.

Tuttavia ha riconosciuto i meriti di Antonio Conte nel rigenerare la squadra e restituirle un'identità ben definita: "Antonio ha rigenerato quei calciatori che l’anno scorso hanno deluso".

Parlando delle altre contendenti, Galeone ha espresso la sua preferenza per l'Inter, che ritiene la squadra più forte. Tuttavia, ha evidenziato come la difesa dei nerazzurri rappresenti un punto debole che potrebbe mettere in discussione la corsa al titolo.

Per quanto riguarda la Juventus, Galeone ha mostrato cautela, pur riconoscendo i miglioramenti della squadra. "La Juve non so: non prende gol, gioca benino, ma non mi convince ancora". Nonostante i risultati positivi, secondo Galeone la squadra di Thiago Motta non ha ancora dimostrato di essere completamente solida.

Giovanni Galeone su Allegri

Infine, il tecnico ha analizzato la situazione del Milan, suggerendo che un ritorno di Allegri sulla panchina rossonera. Ha infatti dichiarato: "Max Allegri sarebbe perfetto per il Milan, in passato il tecnico livornese a Milano ha vinto subito appena arrivato in rossonero".

Secondo l'ex tecnico del Pescara Allegri potrebbe dare alla squadra quella solidità difensiva di cui ha bisogno.

Ha poi aggiunto che, se Ibrahimovic proponesse ad Allegri un ritorno al Milan, l'allenatore accetterebbe senza esitazione, consapevole delle qualità tecniche della rosa.

Il tecnico Fonseca si gioca il suo futuro sulla panchina del Milan nelle prossime tre partite

Intanto Paulo Fonseca, attuale tecnico del Milan, si trova in una fase cruciale della stagione, con la sua posizione che sarebbe sempre più in bilico.

Nonostante la convincente vittoria nel derby contro l'Inter, infatti i rossoneri hanno inanellato una serie di risultati negativi fra Champions e campionato. E ora serve una svolta definitiva per assicurare al Milan continuità e un futuro più solido.

Il Milan si prepara ad affrontare tre sfide fondamentali contro Udinese, Bologna e Napoli. Queste partite rappresentano un banco di prova per Fonseca. L’obiettivo è ottenere almeno 7 punti dal trittico di gare per mantenere vivo il sogno Scudetto e allontanare le voci di un possibile esonero.