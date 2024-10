Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di Inter-Juventus e sottolineando che un'eventuale sconfitta degli uomini di Thiago Motta potrebbe condizionare una parte importante della stagione dei bianconeri. Balzarini ha poi detto la propria sul possibile cambio di posizione di Kenan Yildiz.

Balzarini: 'Una sconfitta con l'Inter può determinare una parte importante della stagione'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube del derby d'Italia che si giocherà domenica alle 18: "Inter-Juve, specialmente quella giocata a San Siro, trasmette delle vibrazioni speciali capaci di esaltarti oltremisura o di deprimerti di maniera evidente.

È una specie di spartiacque fatta per giocatori che devono mostrare un altro temperamento. Una sconfitta della Juventus in casa dei nerazzurri può veramente determinare una parte importante della stagione".

Balzarini ha poi aggiunto: "Motta in conferenza stampa ha detto tutto e niente: contro l'Inter tutti potranno giocare e intercettare la formazione è impossibile. Di certo però non ci saranno Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, che poteva essere una buona soluzione con i nerazzurri. In ogni caso Yildiz come trequartista per lanciare Vlahovic in verticale può essere una soluzione buonissima. Vedrei bene il turco più vicino alla porta per sfruttare le sue qualità tecniche".

Infine il giornalista ha sottolineato: "Le uniche certezze che vedo io sono quattro, Di Gregorio in porta, Gatti e Kalulu centrali e Vlahovic davanti.

Poi è ovvio che Motta può stupire tutti, magari lasciando in panchina il centravanti serbo per regalargli un turno di riposo. Detto questo, il vero nodo sarà il posizionamento di Cambiaso: potrebbe giocare basso a destra al posto di Savona, che nelle ultime uscite non ha convinto tanto. Il classe 2000 avrebbe però anche chance di essere schierato alto a sinistra, specie se Yildiz dovesse finire sulla trequarti dietro a Vlahovic".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Motta è sembrato diverso perché sente la tensione del match'

Le parole dette da Gianni Balzarini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Io penso che l'assenza di Bremer si sta già sentendo. Mi sembra che la squadra abbia già perso la compattezza difensiva che permetteva di provare a fare una migliore fase offensiva", scrive un utente Youtube preoccupato.

Un altro poi sottolinea: "Non era il solito Motta in conferenza, si notava la sua tensione. La partita di domani darà indicazioni sul proseguimento in campionato. È normale che risponda in modo vago perché è una partita troppo importante e diversa dalle altre".