L'ex giocatore e tecnico ed attuale opinionista sportivo a Sky Sport, Paolo Di Canio, ha espresso il suo disappunto sulla prestazione della Juventus contro lo Stoccarda in Champions League, sottolineando la superiorità degli avversari e la mancanza di incisività della squadra bianconera.

La superiorità netta dello Stoccarda

Di Canio ha evidenziato la netta differenza di gioco tra le due squadre, affermando che lo Stoccarda ha mostrato un'evidente superiorità, nonostante le difficoltà che ha affrontato nella stagione precedente: "Lo Stoccarda non è come quello dell'anno scorso, però nei principi di gioco sono riconoscibili e riescono a manovrare mettendo in difficoltà squadre non ancora preparate come la Juve".

Secondo Di Canio, la Juventus deve ancora trovare la giusta organizzazione di gioco: "La Juve cambia molto, ha delle problematiche e deve trovare una quadra". Ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, ci si aspetta di più dalla squadra, soprattutto quando gioca in casa.

La mancanza di costruzione di gioco in fase offensiva

Una delle principali critiche di Di Canio è rivolta alla mancanza di costruzione di gioco in fase offensiva: "In fase offensiva mi aspetto che costruiscano di più. La puoi perdere, ma devi costruire qualcosa di più". Secondo l'ex giocatore, è necessario che la formazione di Thiago Motta sviluppi più occasioni, anche se non sempre si ottiene la vittoria.

Le dichiarazioni di Perin nel post match

Il portiere Mattia Perin ha parlato in mixed zone dopo la sconfitta della Juventus contro lo Stoccarda in Champions League, esprimendo tutta la sua frustrazione per il risultato negativo. Nonostante la sua buona prestazione individuale, il portiere bianconero ha sottolineato quanto sia arrabbiato per la prestazione della squadra che non è riuscita ad ottenere nemmeno un punto in una partita difficile.

Perin ha espresso tutta la sua delusione, sottolineando come un pareggio sarebbe stato importante per il risultato finale. Inoltre ha aggiunto come la Juventus sia una squadra giovane e nel match contro lo Stoccarda è mancato il coraggio.

Lo Stoccarda ha meritato il successo

Il portiere bianconero ha riconosciuto la superiorità dello Stoccarda, lodando la prestazione degli avversari.

Tuttavia, ha anche sottolineato la necessità per la Juventus di imparare dagli errori commessi. Per quanto riguarda il confronto all'interno dello spogliatoio, Perin ha rivelato che la squadra è già pronta a rimboccarsi le maniche in previsione della prossima sfida di campionato contro l'Inter. Un match che potrà dire se la formazione bianconera è stata capace di reagire o meno alla prima sconfitta stagionale.