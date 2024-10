La Juventus si prepara per il match di domani, 30 ottobre, contro il Parma. Oggi, 29 ottobre, dall’allenamento dei bianconeri sono giunte buone notizie: Teun Koopmeiners è rientrato in gruppo. Il centrocampista olandese non avverte più dolore alla costola che lo aveva fermato, e l’allenatore Thiago Motta ha confermato che sarà disponibile per la partita contro il Parma. Resta da vedere se partirà dal primo minuto o se verrà schierato a gara in corso, ma la sua presenza rappresenta comunque una notizia positiva per i bianconeri, soprattutto considerando i tanti impegni che attendono la squadra prima della pausa.

Nico e Douglas Luiz ancora out

Dopo il Parma, la Juventus avrà altre sfide delicate, affrontando Udinese, Lille e Torino. Questo ciclo di partite richiederà un organico in piena forma, e il recupero di Koopmeiners è un passo importante in questa direzione. Sul fronte infortuni, non ci sono aggiornamenti rilevanti: Gleison Bremer, fuori per tutta la stagione, continuerà il suo percorso di recupero, mentre Arek Milik, anche lui alle prese con un infortunio a lungo termine, dovrebbe tornare verso la fine di dicembre. I giocatori più vicini al rientro restano Nico Gonzalez e Douglas Luiz, ma nessuno dei due sarà disponibile per la gara contro il Parma.

In conferenza stampa, Thiago Motta ha poi chiarito la situazione di Federico Gatti, difensore che nelle ultime partite non è sceso in campo, facendo sorgere speculazioni su un possibile dissidio con l’allenatore.

Motta ha voluto smentire ogni voce di malinteso, affermando: “Non esiste nessun malinteso, nessun calo di impegno. Sono scelte che faccio prima della partita e abbiamo bisogno di tutti”. Con queste parole, l’allenatore ha ribadito la fiducia nel gruppo e la necessità di contare su ogni giocatore in un momento così intenso della stagione.

Con il ritorno di Koopmeiners, la Juventus punta a scendere in campo con maggiore energia, cercando di consolidare i risultati e mantenere alta la concentrazione. La sfida contro il Parma rappresenta un altro passo importante verso gli obiettivi stagionali, e Motta sa bene quanto sia fondamentale sfruttare appieno tutte le risorse a disposizione.

Yildiz torna tra i titolari

La Juventus, per il match contro il Parma, presenterà alcune novità di formazione. Quella più importante sarà il rientro di Kenan Yildiz dal primo minuto. Il numero 10 bianconero giocherà ancora a sinistra sulla trequarti.

Insieme a lui dovrebbe rivedersi Koopmeiners mentre sulla destra la sensazione è che ci sarà una staffetta tra Conceicao e Weah. Entrambi hanno fatto molto bene a San Siro, il portoghese ha fatto due assist decisivi e l’americano ha fatto il gol del momentaneo 1-2 dei bianconeri. Dunque, Weah è Conceicao garantiscono a Thiago Motta grande qualità e il tecnico cerca di sfruttarli al meglio.