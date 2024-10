La Juventus si trova a dover affrontare un nuovo problema legato ad Arkadiusz Milik, che nella giornata di ieri ha subito un intervento di sutura meniscale in artroscopia. L'operazione si è resa necessaria per risolvere un problema che il centravanti polacco stava gestendo da giugno, a seguito di un infortunio subito con la nazionale polacca.

L'ex Napoli salterà almeno 2 mesi e questo significa gestire diverse settimane con una sola punta a disposizione con l'aggravante di giocare praticamente ogni 3 giorni. Anche per questo la società bianconera starebbe valutando l'ingaggio di un parametro zero, Wissam Ben Yedder, ex nazionale francese con una carriera snodata fra Siviglia e Monaco, ultimo suo club prima di svincolarsi.

I tempi di recupero di Milik

Le previsioni iniziali indicavano un rientro previsto di Milik fra fine agosto e inizio ottobre, ma il decorso post operatorio non ha mostrato progressi portando alla decisione di intervenire (ancora) chirurgicamente. Il recupero si stima in oltre due mesi cosa che lascia Thiago Motta con Dusan Vlahovic come unica punta di ruolo a disposizione, a meno che non si considerino giocatori della Next Gen come Mancini o Mbangula o che non si decida di adattare nel ruolo Timothy Weah, Nico Gonzalez o Kenan Yildiz. La Juventus starebbe dunque valutando la possibilità di attingere al mercato dei parametri zero.

Si valuta l'ingaggio di un parametro zero, in lizza Ben Yedder e Choupo Moting

In pole ci sarebbero Wissam Ben Yedder, ex giocatore di Monaco e Siviglia, ed Eric Choupo Moting, ex Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Entrambi, pur essendo ultratrentenni, hanno esperienza a livelli elevati e potrebbero rappresentare opzioni valide per rafforzare il reparto offensivo in un momento di difficoltà come quello attuale.

Il percorso di Ben Yedder

Wissam Ben Yedder inizia nel calcio a 5, ma nel 2010 all'età di 20 anni arriva la chiamata di una società di Ligue 1, il Tolosa, con il quale gioca 6 anni, fino al 2016, disputando un totale di 156 match con 63 gol a referto.

Dal 2016 al 2019 è protagonista in Spagna, col Siviglia, giocando 91 match e segnando 38 gol.

Poi il trasferimento al Monaco nel 2019: ben cinque gli anni nella società francese, con 164 match disputati e 98 gol realizzati.

E' stato anche un nazionale francese, con cui ha giocato 19 match e segnato 3 gol. In carriera ha vinto una Nations League con la Francia nel 2020-2021 oltre alla classifica cannonieri in Ligue 1 nel 2019-2020 con 19 reti, primo posto condiviso con Kylian Mbappé.

Lo scorso anno ottimi numeri, con 16 reti messe a segno in 32 presenze complessive in Ligue 1 proprio col Monaco.