Ferran Torres del Barcellona per ovviare al (nuovo) infortunio di Arek Milik: è questa l'idea che nelle ultime ore starebbe prendendo corpo nei dirigenti della Juventus, che hanno bisogno di inserire forze fresche in avanti dopo il nuovo stop del polacco.

Milik si era già infortunato a giugno ed era già stato operato, la lenta guarigione ed un decorso non andato come previsto hanno però condotto il club ad optare per un nuovo intervento al menisco. Ci vorranno almeno altri due mesi per rivedere l'ex Napoli in campo, nel frattempo sarà il solo Dusan Vlahovic a guidare l'attacco sempre al centro dei rumors circa il rinnovo.

I nomi per il vice Vlahovic, in pole Torres

I nomi vagliati da Giuntoli sarebbero più di uno. Su tutti Luka Jovic del Milan, lo svincolato Choupo Moting e l'ex Monaco Ben Yedder. In pole sembrerebbe però esserci Ferran Torres, che piace sia per le qualità che per la duttilità. Torres può agire sia da esterno che da trequarti in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1 sia come punta centrale.

Al Barcellona sembra finito ai margini e la Juventus potrebbe pensare ad un prestito per il mercato di gennaio. Nel frattempo però Motta dovrà trovare internamente le risorse necessarie.

Il ruolo di vice Vlahovic fino a gennaio, da Nico Gonzalez a Weah centrali passando per Yildiz centravanti

Thiago Motta dovrà gestire Dusan Vlahovic da qui a dicembre, proprio per questo sarà importante trovare un vice per dare la possibilità al centravanti serbo di riposare almeno in qualche match.

La prima soluzione potrebbe essere lo spostamento come punta centrale di Nico Gonzalez (infortunatosi contro il Lipsia, salterà sicuramente il match contro il Cagliari e cercherà di recuperare durante la pausa nazionali) o eventualmente Timothy Weah, come già accaduto nel match di campionato contro il Napoli.

Un'altra ipotesi interessante potrebbe essere lo spostamento di Kenan Yildiz dalla fascia sinistra al centro.

L'ex Bayern Monaco sarebbe un vero e proprio falso nueve da servire palla a terra e non certo con palloni alti.

Le partite della Juventus da qui a dicembre

Motta dovrà presto trovare delle soluzioni perchè il calendario fino a dicembre è parecchio fitto. Si parte col Cagliari nella settima giornata di Serie A, dopo ci sarà la pausa nazionali con la ripresa prevista il 19 ottobre, quando i bianconeri se la vedranno contro la Lazio.

Da lì si inizierà a giocare ogni tre giorni. Prima lo Stoccarda in Champions League il 22 ottobre, poi Inter, Parma, Udinese e Lille. Juventus-Torino è programmata per il 9 novembre, la sfida contro il Milan invece il 23 novembre, dopo sarà il turno dei match contro Aston Villa, Lecce, Cagliari, Bologna, Manchester City, Venezia e Monza.

L'ultima partita del 2024 è prevista contro la Fiorentina il 29 dicembre.