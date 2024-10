Teun Koopmeiners e Timothy Weah, entrambi giocatori della Juventus, non risponderanno alle chiamate delle rispettive nazionali, Olanda e Stati Uniti, per gli impegni di ottobre. I due calciatori, infatti, rimarranno a Torino per continuare il recupero dai rispettivi infortuni. L’obiettivo di Thiago Motta è quello di averli nuovamente a disposizione per la ripresa del campionato che per i bianconeri e fissata per il 19 ottobre alle 20:45, all’Allianz Stadium contro la Lazio.

Ansia per Koopmeiners e Weah

Koopmeiners, centrocampista olandese, è alle prese con un fastidio al costato che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime settimane.

Nonostante l’importanza degli impegni internazionali, la sua condizione fisica non gli avrebbe permesso di scendere in campo per la Nazionale olandese. L’obiettivo principale del giocatore è ora il pieno recupero in vista della partita di campionato contro la Lazio, in programma il 19 ottobre.

Situazione simile per Timothy Weah, esterno statunitense, che sta ancora lottando con un problema alla caviglia che lo ha già tenuto fuori dalle recenti sfide contro Genoa, RB Lipsia e Cagliari. Anche nel suo caso, il recupero per gli impegni della nazionale statunitense sarebbe stato improbabile, spingendo così il club e il giocatore a concentrarsi sulla guarigione.

La gara contro la Lazio assume un’importanza particolare per la Juventus, in quanto l’allenatore, Massimiliano Allegri, dovrà fare i conti con diverse assenze.

Oltre a Nico Gonzalez, che è attualmente infortunato, mancherà anche Francisco Conceição. Proprio per questo motivo, il recupero di Koopmeiners e Weah potrebbe risultare decisivo per permettere alla Juventus di affrontare i biancocelesti con una rosa competitiva.

Il club bianconero spera di avere entrambi i giocatori a disposizione per la ripresa del campionato, con l’auspicio che possano dare un contributo fondamentale alla squadra.

Tuttavia, il percorso di recupero di Koopmeiners e Weah sarà seguito con attenzione, per garantire un rientro in campo senza rischi per la loro salute.

Il calendario della Juventus dopo la pausa

Dopo la pausa la Juventus avrà un calendario di 7 partite in 21 giorni. Infatti, alla ripresa i bianconeri ospiteranno la Lazio in campionato e lo Stoccarda in Champions League.

Le due sfide casalinghe della Juventus sono calendarizzate rispettivamente per il 19 ottobre e per il 22 ottobre. Successivamente la squadra di Thiago Motta sfiderà l’Inter a San Siro e il match è previsto per il 27 ottobre alle 18. Poi i bianconeri saranno impegnati nel turno infrasettimanale del 30 ottobre contro il Parma alle 20:45. A inizio novembre la Juventus sarà attesa dalle due sfide contro Udinese e Torino fissate per il 2 e il 9 novembre. Queste due partite saranno inframmezzate dalla gara di Champions League contro il Lille previsto per il 5 novembre. Dopodiché ci sarà una nuova pausa per lasciare spazio alle nazionali.