Durante una lezione di diritto sportivo all'Università LUISS, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo match di campionato contro la Juventus, sottolineando la fiducia nella propria squadra e la determinazione a non accontentarsi di un semplice pareggio. Lotito ha inoltre discusso degli obiettivi stagionali della Lazio, sia in Serie A che in Europa.

Le dichiarazioni di Lotito su Juventus-Lazio e sulle ambizioni in Europa League

Lotito ha ribadito che non firmerebbe per un pareggio nel big match contro la Juventus, preferendo lasciare che sia il campo a decretare il risultato: "Non faccio pronostici per Juve-Lazio, ma non firmo per il pareggio.

Accolgo ciò che la squadra è in grado di raccogliere sul campo". Questa dichiarazione mette in evidenza la fiducia del presidente nella capacità della sua squadra di competere ad alto livello, anche contro una delle favorite del campionato.

Lotito ha poi fatto riferimento all'obiettivo di portare la Lazio lontano anche in campo internazionale: "I trofei, come gli obiettivi, si centrano e non si annunciano, vale anche per l'Europa League."

Situazione infortuni Juventus

Nella sfida con i laziali, Thiago Motta dovrà fare i conti con una coperta decisamente corta sulle ali offensive, un problema che si aggiunge alla già delicata gestione del centrocampo, dove Teun Koopmeiners è alle prese con un infortunio a una costola che limita le rotazioni.

La situazione non è migliorata con Weston McKennie che, nonostante sia stato convocato per gli impegni internazionali con gli Stati Uniti, non era al meglio della forma. Oggi farà gli accertamenti per capire l'entità del piccolo fastidio muscolare che ha subito.

La situazione sugli esterni d'attacco è particolarmente problematica: Nico Gonzalez è fuori per un infortunio muscolare rimediato in Champions League contro il Lipsia, mentre Francisco Conceiçao sarà assente a causa di una squalifica.

A completare il quadro negativo, Timothy Weah sta ancora recuperando dall'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori contro il Cagliari e la sua nazionale.

Situazione infortuni Lazio

Anche la Lazio si prepara alla sfida contro la Juventus con un'attenzione all'infermeria e sui giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Il tecnico Marco Baroni spera di ritrovare al più presto Elseid Hysaj, Gustav Isaksen, Guendouzi, Adam Marusic, Tobi Dele-Bashiru e Boulaye Dia, oltre a Christos Mandas, appena rientrato dagli impegni con la Grecia.

Nonostante l'assenza di alcuni elementi importanti, arriva una buona notizia dall'infermeria: Matías Vecino ha recuperato. Per sostituire l'infortunato Lazzari, invece, è probabile che Baroni si affidi a Hysaj con Nuno Tavares confermato sulla fascia sinistra difensiva.