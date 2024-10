Nelle scorse ore il giornalista sportivo Franco Ordine ha parlato a Juventibus della Juventus, sottolineando come l'universo bianconero abbia esaltato forse fin troppo l'arrivo alla Continassa di Thiago Motta. Ordine ha poi detto la propria sul momento complicato che sta vivendo Kenan Yildiz.

Juventus, Ordine: 'Al mondo bianconero dico di ridurre le pretese su Motta perché è bravo ma non è Guardiola'

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e parlando di Thiago Motta ha detto: "Sono molto divertito dalle opinioni mondo Juventus, perché danno l'idea di come ci siano ancora due fazioni simili a quelle tra Guelfi e Ghibellini.

Io però penso ancora non sia possibile dare giudizi definitivi. In Thiago Motta sono state riposte aspettative gigantesche e tutti si aspettavano da lui il bel calcio, lo spettacolo e vittorie su vittorie. Naturalmente poi la realtà è molto diversa. Per il momento dobbiamo dire che il mercato definito come straordinario finora non sta rendendo come si pensava"

Su questo tema Ordine ha continuato: "Perché Motta è stato accolto come se fosse arrivato Guardiola, almeno dal punto di vista dell'estetico del gioco che avrebbe portato. Io dico sinceramente che l'italo brasiliano è un eccellente allenatore ma non è come lo spagnolo e dunque sarà bene che tutto il mondo Juventus riduca le aspettative per evitare una clamorosa delusione nei prossimi mesi".

Il giornalista parlando poi delle difficoltà che sta attraversando Kenan Yildiz ha detto: "Ci sono delle aspettative eccessive, perché non si può pensare che a 19 anni sia come Del Piero nel pieno della maturità. Sul turco c'é un'attesa sproporzionata relativa al suo valore effettivo, ma il ragazzo è giovane e va aspettato.

In ogni modo sul 2005 si potrebbe fare anche un ragionamento tattico, perché in una partita l'ho visto particolarmente attivo e in quel frangente giocava sulla trequarti".

Juventus, i tifosi rispondono ad Ordine: 'Vedo un esercizio di ridimensionamento giornalistico verso il lavoro di Motta'

Le parole di Ordine hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Motta non è Guardiola?

C'è un entusiasmo ingiustificato? Il mercato è stato flop? Ma non è che ad aspettarsi chissà cosa, è proprio Franco Ordine? Ad oggi vedo un esercizio di ridimensionamento giornalistico verso il lavoro di Motta che mi fa ridire" scrive un utente Youtube evidentemente infastidito dalle dichiarazioni del giornalista. Un altro poi sottolinea: "Guardiola è un grande allenatore al City, al Barcellona o Bayern Monaco. Fare l'allenatore in quelle squadre che hanno sempre calciatori top è più facile. Per quanto riguarda i giovani, è giusto aspettarli ma anche loro dovrebbero aspettare prima di richiedere grossi ingaggi".