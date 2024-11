Crotone e Catania torneranno a sfidarsi in campionato nel turno della 14esima giornata di Serie C, in programma domenica 10 novembre alle ore 19:30. La gara dello Stadio Comunale "Ezio Scida" sarà visibile anche in chiaro attraverso il canale Telecolor. In vista di questa sfida, inoltre, i tifosi etnei attendono novità in merito alla vendita dei tagliandi per i residenti in Sicilia. La gara potrebbe essere vietata ai tifosi etnei, e in questa ottica sono attese novità nelle prossime ore. Il match sarà il secondo confronto di questa stagione, dopo che le due squadre si sono affrontate in estate nel turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C.

Gara in chiaro in televisione

La sfida tra Crotone e Catania sarà visibile in chiaro per i tifosi. A trasmettere in diretta l'incontro sarà Telecolor. L'emittente siciliana ha acquisito in esclusiva i diritti relativi al club etneo e offrirà una versione extra large di Diretta Stadio: 4 ore di trasmissione a partire dalle 18.30 con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti, il racconto live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. Come di consueto, la partita sarà tramessa - a pagamento - anche sui canali "Calcio" di Sky e attraverso il servizio streaming offerto da NowTv.

Tifosi ospiti, attese novità

In vista della gara di Crotone, i tifosi del Catania rimangono in attesa di informazioni riguardo alla possibilità di seguire la squadra in trasferta calabrese, ma al momento le opzioni sembrano limitate.

Appare infatti sempre più probabile che la trasferta per i supporter rossazzurri venga vietata. Una decisione in tal senso dovrebbe essere ufficializzata nella giornata del 7 novembre dal Prefetto di Crotone. La decisione sarebbe motivata da precedenti che hanno portato contrasti tra le tifoserie.

Crotone, si ritorna all'Ezio Scida

Dopo il pareggio (1-1) maturato sul campo dell'Audace Cerignola, il Crotone di Emilio Longo tornerà a giocare nel proprio stadio. I calabresi sono reduci da cinque risultati utili consecutivi, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi. La squadra rossoblù vive il momento maggiormente positivo di questo campionato dopo essersi ritrovata per alcune gare in zona Playout.

Il Catania, settimo in classifica e già penalizzato di un punto, affronterà il Crotone dopo aver ottenuto nelle ultime cinque giornate 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta. Nell'ultima giornata di campionato i rossoazzurri guidati dal tecnico Domenico Toscano hanno pareggiato (0-0) il derby casalingo dello Stadio "Angelo Massimino" contro il Messina.