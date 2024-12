Il Milan ritrova la vittoria e la fiducia tra le mura amiche. Partita che parte a ritmi medio alti e con Morata che mette alla prova la difesa dell’Empoli. Da una uscita sbagliata dell’Empoli il Milan da destra trova centralmente Morata che insacca dopo due mesi di digiuno a San Siro. Leao prova a punire l’Empoli dalla sinistra con Theo Hernandez, la squadra di D’Aversa però usa le maniere cattive per fermare i rossoneri, l’arbitro Dionisi però non alza cartellini e l’allenatore portoghese si arrabbia in maniera plateale prendendo un cartellino giallo.

L’Empoli alza i giri, ma a parte un colpo di testa di Colombo ben imbeccato da sinistra da Anjorin. Il primo tempo resta aperto, ma pende dal lato dei rossoneri che sul

finale trovano il raddoppio con una azione simile a quella del gol di Morata con Reijnders che da posizione centrale calcia al volo e batte Vasquez.

Il secondo tempo vede il Milan che abbassa un po’ i ritmi cercando di colpire l’Empoli in contropiede. La squadra ospite trova una traversa con Maleh che fa venire il sangue freddo ai tifosi rossoneri.

I cambi di D’Aversa portano maggiore pericolosità, ma nulla che possa far impensierire il Milan che con un contropiede innescato da Fofana consente a Reijnders il gol del 3-0. Fonseca effettua i cambi e tra i nuovi entrati c’è il giovane Francesco Camarda che viene cercato dai suoi compagni per il primo gol della sua carriera, ma la difesa dell’Empoli è attenta fino al minuto 93 che vede il triplice fischio di Dionisi che conclude la partita.

Milan che balza avanti di tre punti e che la settimana prossima affronterà l’Atalanta, l’Empoli andrà a Verona per la sfida salvezza contro l’Hellas.

Milan - Empoli le pagelle:

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; E.

Royal 6,5, Gabbia 6 (73’ Pavlović s.v.), Thiaw 6, Hernández 6; Fofana 7 (73’ Loftus-Cheek s.v.), Reijnders 7,5; Musah 6,5 (73’ Chukwueze s.v.), Pulisic 6,5, Leão 6,5 (83’ Camarda s.v.); Morata 6,5 (82’ Abraham s.v.). Allenatore: Fonseca 6,5.

Empoli (3-5-2): Vásquez 6; Goglichidze 6 (70’Marianucci 6), Ismajli 5, Viti 5,5; Gyasi 5, Anjorin 6,5 (65’ Esposito 6), Henderson 5,5, Maleh 5,5, Pezzella 5 (46’ Cacace 6); Colombo 5 (46’ Solbakken 6), Pellegri 5 (74’ Ekong 6). Allenatore: D’Aversa 5.

Risultato finale: Milan - Empoli 3 - 0

93': Camarda ruba palla a Mariuscci, i due si scontrano in area, Camarda resta a terra, ma Dionisi non ravvede irregolarità e fischia la fine della gara

92': Esposito resta a terra, ma riprende il gioco con il Milan che tiene palla con i suoi effettivi

91': Emerson Royal ed Esposito lottano per guadagnarsi la palla, il 22 rossonero ha la meglio e i due si scontrano a parole e accennano una rissa

90': Ci saranno 3 minuti di recupero prima del fischio finale.

Solbakken lancia per Ekong che parte tra i due difensori del Milan, riceve palla e calcia di potenza colpendo Maignan. Dionisi però fischia fuorigioco

89': Solbakken perde palla con Loftus-Cheek che sale palla al piede, cross basso per Camarda, ma Viti intercetta e serve Esposito che viene fermato fallosamente

88': Reijnders guida il contropiede, palla a Loftus-Cheek che vede Chhukwueze a destra, cross di sinistro a rientrare per Abraham che non riesce ad indirizzare la palla in porta

87': Empoli che ci riprova con Cacace da sinistra, Chukwueze in chiusura mette palla in angolo, Thiaw e Pavlovic respingono

86': Emerson Royal da destra vede Chukwueze che crossa in area, Camarda in rovesciata aerea calcia alto!

85': Contropiede del Milan con Reijnders che serve Chukwueze tutto solo a destra, palla sul sinistro e difensore che gli porta via il pallone

84': Sostituzione per il Milan: Esce Leao ed entra Camarda

83': Angolo che finisce direttamente fuori e rientre, quindi Maignan rinvia dal fondo per Abraham che spizza per Reijnders, ma la palla è di Vasquez

82': Esposito da sinistra prova a cercare la sovrapposizione di Cacace, Chukwueze in chiusura mette palla in angolo

81': Sostituzione per il Milan: Esce Morata ed entra Abraham

80': Contorpiede del Milan con Leao che vede Chukwueze sulla destra, la sua conclusione con un sinistro a giro finisce a fil di palo

79': Passaggi per ingannare il tempo della difesa del Milan con Maignan che viene coinvolto e il suo lancio lungo per Morata è tutto di Mariucci

78': Avanza Ekong a testa bassa, duella con Pavlovic che ha la meglio e che recupera palla facendo giocare il Milan dal basso

77': Morata sale da destra e cede palla a Chukwueze che consente a Morata di andare al centro dell'attacco, il Milan però arretra e perde palla

76': Ismajili lancia lungo per Esposito, i neo entrati Pavlovic e Loftus-Cheek prendono palla e servono Leao che viene fermato fallosamente

75': Solbakken ruba palla ad Emerson Royal e commette fallo sotto gli occhi di Dionisi

74': Sostituzione per l'Empoli: Esce Pellegri ed entra Ekong

73': Sostituzione per il Milan: Escono Musah, Gabbia e Fofana ed entrano Pavlovic, Loftus-Cheek e Chukwueze

72': Emerson Royal devia palla in scviolata fermando Cacace, palla in area, Esposito calcia al volo altissimo

71': Fallo di Sebastiano Esposito a centrocampo, batte veloce il Milan ed Emerson Royal ci prova dalla distanza, palla deviata in angolo

70': Sostituzione Empoli: Esce Goglichidze ed entra Marianucci

69': Fofana sale palla al piede e apre a sinistra per Reijnders che si accentra e di destro calcia ad incrociare battendo Vasquez!

Goool del Milan! Milan - Empoli 3 - 0

68': Ci prova da destra l'Empoli, ma perde palla e il Milan può ripartire in contropiede

67': Punizione per il Milan vicino all'intersezione di destra dell'area, parte Theo Hernandez con un sinistro a giro e Vasquez para in presa alta

66': Musah vede Emerson Royal che taglia sulla destra, Henderson lo ferma fallosamente. Ammonito Henderson

65': Lontano dall'azione Anjorin si accascia e chiede il cambio. Sostituzione per l'Empoli: Esce Anjorin ed entra Esposito

64': Contropide del Milan con Reijnders che da sinistra prova il cross colpendo Ismajili e guadagnando rimessa laterale, ma c'erano tre compagni di squadra liberi in area

63': Morata riceve palla sulla trequarti e la gira a sinistra dove però non c'è nessun compagno di squadra e la palla finisce fuori

62': Maignan rinvia lungo per Theo Hernandez che in posizione di attaccante cerca di controllare palla, ma viene anticipato da Viti

61': Empoli che attacca da sinistra con Cacace, palla centrale per Anjorin che calcia altissimo

60': Leao riece ad allungars palla sulla sinistra superando Ismajili, ma Vasquez in uscita bassa prende palla dai piedi di Leao

59': Il Milan cerca di rimettere ordine nella gara rivolgendo palla a Maignan che prova il rilancio lungo per Leao

58: Milan in area di rigore dell'Empoli, ma Emerson Royal commette fallo su Ismajili e il pubblico di San siro rumoreggia

57': Milan che gira palla con i difensori e cerca di far salire il pressing dell'Empoli, Theo Hernandez taglia in diagonale il campo e viene spinto a terra, il Milan continua l'azione

56': Viti perde palla nel controllo Musah la recupera e serve Pulisic che prova a restituirgliela, ma Ismajili recupera palla e la spedisce fuori

55': Fallo di Musah su Solbakken che lo colpisce con uno step on foot.

Ammonito Musah

54': Contropiede del Milan con Pulisic che gioca da sinistra e Viti che recupera palla fermando l'avanzata del Milan

53': Anjorin recupera palla e serve Maleh che dalla trequarti calcia in porta colpendo la traversa! Occasione per l'Empoli!

52': Anjorini cerca Solbakken in area, ma Thiaw lo anticipa e il Milan inizia la propria azione con i difensori centrali che dialogano palla al piede con Maignan

51': Si distende bene in fase offensiva l'Empoli con Cacace che da sinistra crossa teso e basso, ma Maignan blocca la palla di forza

50': Sugli sviluppi della rimessa laterale Cacace viene fermato in fuorigioco

49': Cacace si libera della marcatura di Royal e guadagna rimessa laterale

48': Fallo di Morata su Maleh a centrocampo, rimette velocemente l'Empoli che sposta il gioco da destra a sinistra

47': Thiaw lancia lungo per Emerson Royal che si scontra con Ismajili e resta a terra, ma non viene fischiato fallo e Dionisi interrompe il gioco

46': Ismajili serve Solbakken sulla destra e vede Gyasi che con il tacco cerca Maleh, ma la palla esce di pochissimo

Secondo tempo: L'Empoli con la divisa azzurra attacca dalla sud alla nord

Sostituzione per l'Empoli: Escono Pezzella e Colombo mentre entrano Cacace e Solbakken

Fine del primo tempo: Milan - Empoli 2 - 0

47': Palla che arriva velocemente a Musah che corre da destra, perde palla, la recupera Fofana che crossa in area, deviata da Viti forse di braccio, ma dal VAR non attribuiscono il rigore per il Milan e Dionisi fischia la fine del primo tempo

46': Anjorin e Theo Hernandez lottano lungo la fascia sinistra di difesa del Milan, il francese guadagna rimessa laterale

45': Fallo in attacco di Colombo su Gabbia che resta a terra.

Ci sarà un minuto di recupero

44': Festeggia nella nebbia il Milan che vede raddoppiare il vantaggio, mentre riparte l'Empoli

43': Milan che viaggia nel limite dell'area dell'Empoli, la palla cambia molti possessori e arriva vicino al dischetto e finisce in zona Reijnders che centralmente calcia al volo di forza ella destra di Vasquez! Goool del Milan! Milan - Empoli 2 - 0

42': Parte Pulisic dalla bandierina, traversone in area piccola che controlla Vasquez senza problemi

41': Theo Hernandez da calcio d'angolo, palla a rientrare respinta, secondo tentativo di cross, va Musah e Ismajili anticipando Morata mette palla in angolo

40': Vasquez e Viti restano a terra, ma si rialzano e l'Empoli riprende il gioco, con il Milan che recupera palla e Leao serve Pulisic al limite, conclusione deviata in angolo da Viti

39': Angolo che supera la porta, Pulisic tiene palla in campo e Musah calciando prende Viti e Vasquez, sulla respinta Emerson Royal calcia, ma Dionisi fischia fallo in attacco

38': Milan che avanza e porta Morata alla conclusione marcato da Goglichidze che devia palla in calcio d'angolo

37': Fofana per Reijnders che sale centralmente, scarico per Leao che con un piatto debole calcia la palla su Vasquez

36': Empoli da destra con Pellegir, cross in area e Thiaw che svirgola nella respinta, Pulisic recupera palla e subisce fallo di Henderson

35': Riparte il Milan che perde palla e consente all'Empoli di impostare con Anjorin che sembra il più dinamico a centrocampo

34': Goglichidze recupera palla e serve Anjorin che vede Colombo, l'attaccante dell'Empoli perde palla e prova a recuperarla con un fallo.

Ammonito Colombo

33': Maleh e Pulisic lottano lungo la fascia destra d'attacco del Milan, Dionisi fischia fallo a favore dei rossoneri

32': Empoli che guadagna metri da sinistra con una rimessa laterale, ma il Milan recupera palla con Reijnders

31': Cambio di fronte, sale l'Empoli con Pellegri che viene anticipato da Gabbia e la palla finisce in calcio d'angolo

30': Fofana ruba palla a Colombo e serve Leao che sale da sinistra, Goglichidze di astuzia e di fisico lo ferma

29': Leao ruba palla e serve Pulisic che calcia in colpendo Viti, la palla arriva da Musah che prova un cross basso da destra, con la palla che esce a sinistra

28': Pulisic ruba palla di forza su Viti e calcia con un sinistro a giro: alta di poco

27': Emerson Royal lancia lungo per Pulisic, ma Vasquez in uscita presa alta anticipa tutti e serve Gyasi fermato fallosamente da Thiaw.

Tanti falli in questo spezzone di gioco

26': Pezzella sale da destra, Musah recupera palla e subisce fallo, azione intelligente di Yunus Musah

25': Theo Hernandez da metà campo batte la punizione velocemente e prova a calciare in porta: fuori di poco

24': Maignan rinvia e trova Leao, Goglichidze lo ferma fallosamente, protestano i giocatori rossoneri, ma soprattutto Fonseca. Ammonito Fonseca

23': Gabbia commette fallo su Pellegri, ma Dionisi lascia giocare e l'Empoli attacca con Anjorin da sinistra crossa per Colombo che di testa anticipa tutti e la palla finisce di poco sopra la traversa. Ammonito Gabbia

22': Gabbia perde palla, Anjorin sale con palla al piede, Morata lo segue fino all'area del Milan, ma Anjorin riesce a crossare, Gabbia controlla

21': Milan che gioca basso facendo intervenire Maignan, ci prova Reijnders senza fortuna

20': Colombo rientra nella propria metà campo e ferma Leao, poi Fofana ci mette una pezza e mette palla in fallo laterale

19': La nebbia è scesa di molto e la visibilità a San Siro si è di molto ridotta, riparte l'Empoli con Pezzella che attacca da sinistra

18': Fofana recupera palla e server Emerson Royal sulla destra vede Leao centralmente che mette palla in area piccola per Morata che tutto solo insacca!

Goool del Milan! Milan - Empoli 1 - 0

17': Parte Pulisic e Pezzella respinge con la palla in fallo laterale, Musah da destra prova il cross per Morata, ma la palla finisce sul fondo

16': Maignan con le mani serve Theo Hernandez che parte e serve Reijnders, conclusione deviata: angolo per il Milan

15': Pezzella sale da sinistra, guadagna rimessa laterale e serve: Maleh cross in mezzo e presa di Maignan

14': Pulisic riceve palla da fofana e prova ad infilarsi e scaricar palla verso Leao, Goglichidze intercetta e cambia gioco per PEzzella

13': Bella azione tutta sulla fascia sinistra che vede Leao far salire Theo Hernandez, palla in profondità per Morata che calcia a fil di palo!

12':Gyasi ruba palla a Leao di forza, serve Henderson che cerca un diagonale per Anjorin, ma Thiaw intercetta e si rivolge a Maignan

11': Il Milan avanza da destra, Fofana prova la conclusione dalla distanza colpendo Ismajili e facendo giocare l'Empoli

10': Goglichidze lancia lungo per Colombo che si inserisce bene tra i difensori rossoneri, però è Maignan ad anticipare tutti e a prender la palla

9': Leao prova un tocco di classe lungo la linea di fondo, ma non riesce e la palla si spegne oltre la linea

8': Maleh prova la conclusione dalla distanza, ma la precisione e la forza non sono presenti e la palla vola alta

7': Si accende la fascia sinistra, Leao cede palla a Theo Hernandez che viene steso da Maleh, protesta Fonseca che vorrebbe un cartellino giallo

6': Milan che imposta dal basso e cerca di far salire l'Empoli mentre scende la nebbia a San Siro

5': Leao dal centro sinistra prova a crearsi un varco e Anjorin lo ferma fallosamente, punizione battuta velocemente e respinta in fallo laterale dalla difesa del Milan

4': Gyasi si allunga lo stop e lotta con Leao colpendolo involontariamente, il portoghese resta a terra, ma quando Viti vorrebbe metter palla fuori si alza e Viti lancia lungo per Colombo con la palla che esce

3': Theo Hernandez gioca sulla sinistra molto vicino alla bandierina ed Anjorin cerca di controllar la palla, ma la mette in angolo

2': Gioco interrotto e cure mediche in corso per Maleh che si rialza

1': Leao riceve palla da destra e crossa in area per Emerson Royal che calcia a botta sicura colpendo Maleh in faccia

Fischio d'inizio: Morata tocca palla all'indietro e il Milan attacca con la divisa di casa dalla sud verso la nord

Ore 17:59 - Assegnazioni tra i due capitani Ismajili e Theo Hernandez, è tutto pronto per il fischio d'inizio

Ore 17:58 - Ecco che scendono in campo le due squadre ed inizia il cerimoniale della Lega Serie A

Ore 17:57 - Si stanno popolando le panchine delle due squadre mentre Milan ed Empoli sono nel tunnel che porta al campo di gioco

Milan - Empoli le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata.

In panchina: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Tomori; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze. Allenatore.: Fonseca.

Empoli (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Pellegri.

In panchina: Perisan, Seghetti; Bembnista, Cacace, Marianucci, Sambia, Tosto; Bacci, Belardinelli; Ekong, Esposito, Konaté, Solbakken. Allenatore: D'Aversa.

Arbitro: Dionisi di L'Aquila.

Il sabato della Serie A vede per la quattordicesima giornata il Milan ospitare l'Empoli alle ore 18. Rossoneri che tornano a San Siro dopo l'impegno di Champions League che ha visto il Milan vincere a Bratislava, ma subire ben due gol da una squadra molto modesta rispetto alle ambizioni dei rossoneri. Ingenuità singole, ma anche di reparto per i rossoneri. Il reparto difensivo deve essere registrato, l'occasione contro l'Empoli potrebbe dare le risposte che i tifosi attendono. Il Milan infatti si trova a 10 punti dalla testa della classifica guidata dal Napoli. La squadra di Fonseca deve recuperare punti rispetto alle prime quattro per poter partecipare anche nella prossima stagione alla Champions League. L'Empoli è attualmente in una posizione tranquilla con ben 16 punti guadagnati, distando solamente 3 punti dal Milan. Fonseca dovrebbe ritrovare Morata dal primo minuto e confermare Rafael Leao che sembra aver superato il periodo di difficoltà che l'ha portato in panchina. Solite rotazioni in difesa dove la coppia centrale titolare viene quasi sempre cambiata dal tecnico portoghese. Emerson Royal dovrebbe essere ancora confermato a destra, nonostante le deludenti prestazioni. A sinistra Theo Hernandez al centro del gossip milanese dovrà dimostrare il suo valore. A centrocampo Fofana e Reijnders dovrebbero continuare nella loro striscia di partite da titolari. Nella trequarti di destra ballottaggio tra Chukwueze e Musah come tra Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek nella posizione di trequartista. Ancora indisponibili Florenzi e Bennacer. L'algerino a breve dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. In campionato il Milan deve sfatare il tabù San Siro che non vede più i rossoneri vittoriosi tra le mura amiche.

Sono numerose le assenze per la squadra azzurra dove non ci saranno per infortunio Haas, Fazzini, De Sciglio, Ebuhei, Sazanov e Grassi che non dobrebbe essere della partita. Con gli uomini contati, mister Roberto D'Aversa dovrebbe confermare la squadra titolare schierata nella precedente giornata di campionato nel pareggio contro l'Udinese. Pezzella sulla fascia sinistra è l'osservato speciale dal Milan che potrebbe approdare tra i rossoneri a ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Verrà monitorato anche Mattia Viti che sta crescendo a livello di personalità e di prestazioni anche in chiave nazionale italiana. In attacco dovrebbero partire due ex rossoneri il ritrovatissimo Pietro Pellegri che sta ritrovando la via del gol con costanza e Lorenzo Colombo che ha lasciato il Milan l'estate scorsa. Esposito però insidia Colombo per una maglia da titolare e quasi sicuramente farà il suo ingresso nel corso della gara. Altro ex rossonero il portiere Vasquez, forse un rimpianto della società presieduta da Scaroni.

La gara sul campo di San Siro sarà diretto dall'arbitro Dionisi della sezione CAN de L'Aquila con gli assistenti di gara Garzelli e Yoshikawa. Il quarto ufficiale a bordo campo sarà Rutella mentre da Lissone nella sala VAR agiranno Pairetto e Pagnotta in assistenza.

Milan la lista dei convocati di mister Fonseca

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani

Difensori: Calabria, Emerson Royal, Gabbia, T.Hernandez, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Thiaw;

Centrocampisti: Chukwueze, Loftus-Cheek, Fofana; Musah, Reijnders, Zeroli;

Attaccanti: Abraham, Camarda, Leao, Morata, Okafor, Pulisic.

I convocati di D’Aversa per la partita di San Siro contro il Milan

Portieri: Brancolini, Seghetti, Vasquez;

Difensori: Cacace, Goglichidze, Ismajli, Marianucci, Pezzella, Tosto, Viti;

Centrocampisti: Anjorin, Henderson, Grassi, Gyasi, Maleh, Sambia;

Attaccanti: Colombo, Esposito, Ekong, Konate, Pellegri, Solbakken.