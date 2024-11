Secondo quanto riferito sul proprio canale Youtube dal giornalista Romeo Agresti, l'investimento fatto dalla Juventus nell'acquisizione di Dusan Vlahovic sarebbe stato eccessivo rispetto al reale valore del centravanti serbo. Agresti ha poi rivelato come il club bianconero e l'entourage del classe 2000 dovrebbero incontrarsi prima di Natale per parlare del suo rinnovo.

Agresti: 'Per come la vedo io l'investimento fatto per Vlahovic non ha rispecchiato il valore del calciatore'

Il giornalista sportivo Romeo Agresti ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e delle difficoltà che sta riscontrando il centravanti dei bianconeri Dusan Vlahovic: "Come non segna gli viene ricordato che è stato pagato 80 milioni e prende 12 milioni netti.

Io penso che questa doppia etichetta non se la toglierà mai, visto che il serbo rappresenta uno degli investimenti più onerosi della storia della società piemontese. Tutti si aspettano da lui che possa decidere le partite da solo o che quanto meno possa essere sempre decisivo ma cosi non è. La realtà dei fatti è che l'investimento non ha rispecchiato il valore del calciatore"

Agresti ha continuato dicendo: "È una mia opinione e rispetto chi pensa che Vlahovic sia valso quella cifra, però una cosa è certa, i costi per sostenere la presenza del serbo a Torino non rientrano nei parametri del nuovo corso dell'attuale dirigenza bianconera. È doveroso ricordare come la scelta di acquisire il classe 2000 non è figlia di Giuntoli o del presente management bensì di dirigenti non più alla Continassa.

Un aspetto non di poco conto perché il ds toscano ad oggi sta proponendo un progetto atto a trovare il binomio sostenibilità-competitività".

Il giornalista ha poi chiosato rivelando: "Si avvicina comunque l'incontro fra l'entourage di Vlahovic e la Juventus per il rinnovo di contratto e penso che prima di Natale le parti si vedranno.

Poi non è detto che dal meeting uscirà qualcosa per forza di risolutivo, ma di certo sarà fondamentale parlare in maniera schietta per capire quale possa essere l'umore sia della società che nello staff del serbo".

Juve, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Con Allegri dicevano che non era servito, ora ci dicesse come vuole essere lanciato'

Le parole di Agresti hanno catturato l'attenzione di tanti tifosi della Juventus: "Con Allegri si diceva che non era servito adeguatamente. Adesso sarebbe ora che Vlahovic ci dicesse come vuole essere servito. Perché se crossi non la prende mai, se lo lanci in profondità non inquadra la porta e se gli chiedi di giocare di sponda non è capace perché non sa stoppare la palla", sostiene un utente su Youtube.

Un altro più categoricamente aggiunge: "Vlahovic non è un calciatore da Juventus, gioca bene in squadre da quinta o sesta posizione in classifica. Dusan costa troppo e deve andarsene".