Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva el Futbol della Juventus e della scarsa proposta di gioco offensiva che sta proponendo la compagine bianconera. Secondo il barese quindi, la squadra di Motta potrebbe essere paragonabile persino a quella che tanto criticò lo scorso anno e che era guidata dall'ex Massimiliano Allegri.

Juventus, Cassano ammette: 'Se Allegri avesse fatto quello che sta facendo oggi Motta io lo avrei disintregato di critiche'

"Se Allegri avesse fatto quello che sta facendo Motta lo avrei disintegrato" questo è quanto riferito da Antonio Cassano ai microfoni della trasmissione Twitch Viva el Futbol.

L'ex calciatore è poi sceso nel dettaglio della sua critica dicendo: "Ad oggi di 18 partite giocate dalla formazione bianconera ho visto solo una volta la squadra produrre azioni offensive come ci si aspettava dall'avvento del neo tecnico, quella con il Torino. Sapete cosa penso del calcio di Allegri ma ad oggi bisogna essere onesti e sottolineare come la Juventus stia facendo davvero tanta fatica".

Cassano ha continuato dicendo: "Io non parlo dei risultati che stanno ottenendo perché quell'aspetto non lo considero. Però abbiamo dato 1 mese a Motta, anche 2, ma ora siamo quasi a 4 mesi dal suo insediamento alla Continassa ed avergli visto giocare una gara come ci si aspettava da lui lascia perplessi.

Anche l'altro giorno con l'Aston Villa ha faticato, specie nella trequarti avversaria, dove prova a fare l'azione strutturandola dal basso ma non riesce poi ad incidere".

L'ex calciatore ha chiosato dicendo: "Motta ha una grandissima responsabilità, escludendo Douglas Luiz che ha delle problematiche fisiche e non si è ambientato, quella di Koopmeiners.

Ha fatto di tutto e di più per prenderlo ma in questo momento l'olandese sta facendo malissimo e non riesce ad incidere come tutta la squadra. Insomma, Thiago non mi sta piacendo soprattutto perché negli ultimi 70 metri la squadra propone poco esattamente come proponeva poco con l'ex Massimiliano Allegri".

Juve, i tifosi rispondono a Cassano: 'Se ci fosse stato Allegri questa squadra sarebbe stata definita la peggiore della storia'

Le parole di Cassano hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Se questa fosse la Juve di Allegri sarebbe la peggiore della storia, sarebbe la squadra che non rispetta milioni di tifosi. La Juve era ridicola l'anno scorso ed è peggio quest'anno anche dopo aver speso 200 milioni" sostiene un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "È molto evidente che c’è imbarazzo nel commentare le partite di Motta perché loro avrebbero voluto compiacersi per il gioco spettacolare della Juve ma non lo possono fare. Sono consapevoli che Motta non abbia portato quel cambio di rotta che loro si aspettavano. Quindi a denti stretti cercano di trovare qualcosa di buono".