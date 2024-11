Il mercato della Juventus è stato scandito principalmente da 3 colpi, quello di Teun Koopmeiners, quello di Douglas Luiz e quello di Nico Gonzalez. Degli investimenti che sono costati cari alla società piemontese ma che ad oggi non stanno rendendo per quanto sperato. Chi invece sta conquistando le luci della ribalta sono Pierre Kalulu, Francisco Conceicao e Khephren Thuram.

Juventus, le delusioni del mercato bianconero sono quelle costate di più al club

La Juventus è stata una delle regine assolute della precedente sessione di calciomercato estiva, mettendo a segno diversi colpi pesanti sia a livello tecnico che economico.

I 3 principali acquisti della società bianconera, prendendo in considerazione esclusivamente il lato finanziario sono stati Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Tre elementi che avrebbero dovuto alzare il tasso tecnico della squadra ma che paradossalmente sono ad oggi la vera delusione della stagione bianconera. Koopmeiners, fermato da un problema alla costola per circa un mese, sta cercando di trovare un suo spazio nella Juventus dopo aver vissuto tanti anni sotto ai dogmi tattici di Giampiero Gasperini. Un'operazione non semplice per l'olandese che nella sua avventura con la vecchia signora ha collezionato in 9 gare 0 gol ed appena 1 assist. Un bottino oggettivamente magro per un calciatore pagato all'Atalanta 60 milioni di euro.

Peggio è riuscito a fare Douglaz Luiz, centrocampista arrivato a Torino nella maxi operazione con l'Aston Villa che ha coinvolto Iling Jr e Barrenechea che tra problemi di ambientamento ed affaticamenti muscolari è riuscito a scendere in campo per appena 312 minuti. Chi a livello di statistiche è riuscito a fare meglio dei 3 è proprio Nico Gonzalez, esterno argentino costato 35 milioni di euro alla Juventus che nelle sue 6 apparizioni in bianconero ha siglato 1 gol ed 1 assist.

Dati interessanti se divisi per i 307 minuti di gioco collezionati dal classe '98, ma che evidenziano quanto poco Nico Gonzalez sia riuscito a giocare con la formazione di Thiago Motta.

Juventus, Kalulu la sorpresa, Thuram in crescita costante, Conceicao una certezza

Se da una parte la Juventus può storcere il naso per un percorso non fluido dei propri top investimenti, dall'altra può sorridere per le prestazioni in crescita degli altri arrivi.

La vera sorpresa della stagione dei bianconeri finora è infatti stato Pierre Kalulu, difensore arrivato in sordina dal Milan che per rendimento, passo e tecnica sta conquistando Motta e tutti i tifosi settimana dopo settimana. Un altro che ha stregato la vecchia signora è poi Francisco Conceicao, figlio d'arte che grazie ai suoi dribbling ubriacanti avrebbe già convinto Giuntoli a riscattarlo per 30 milioni dal Porto. Infine in grande crescita è apparso anche khephren Thuram, centrocampista francese che con il passare delle giornate sta pian piano divenendo quel prospetto che molti avevano dipinto al giorno del suo arrivo alla Continassa.