Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha commentato sul proprio account X l'episodio del calcio di rigore assegnato alla Juventus nel match di Champions League con il Lille, sostanzialmente definendo Francisco Conceicao un simulatore alla stregua di un altro ex bianconero come Juan Cuadrado. Anche il giornalista Tancredi Palmeri su X ha commentato il fallo subito dal giovane portoghese della Juventus, esprimendo più di un dubbio.

Ziliani attacca: 'Alla Continassa hanno trovato uno che non farà rimpiangere Cuadrado, vale a dire Conceicao'

Il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X lanciando una provocazione nei confronti della Juventus e di un giocatore dei bianconeri che, come alcuni del recente passato, avrebbe il vizio di simulare: "La Juve ha trovato il giocatore che non farà rimpiangere nè Cuadrado nè Dybala: Conceiçao (quello per cui si è pianto una settimana per l'ammonizione per simulazione in Juve-Cagliari).

P.S. Secondo voi qualcuno a Sky ha sfiorato l'argomento con Motta, quello che un anno fa a Bologna diceva che non voleva che i suoi giocatori cadessero in comportamenti antisportivi?".

Un messaggio, quello di Ziliani, che ha catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Il numero 7 alla Juventus è preso solo per cascare simulando in area; incredibile come il var non sia intervenuto e ammonito il portoghese per simulazione", scrive un utente su X. Un altro rincara la dose aggiungendo: "Qui non c’è simulazione ma comportamento antisportivo: è andato a cercare le gambe del difensore apposta. Da cartellino giallo".

Un altro ancora infine sottolinea: "Nessuno nelle TV sta commentando questo episodio.

Ma anche il VAR non ne esce benissimo. A questo signore con il vizietto della simulazione anche gli arbitri dovrebbero fare attenzione".

Palmeri: 'Tuffo totale di Conceicao, se lo deve togliere questo vizio perché poi gli arbitri si passano parola'

Un altro ad aver commentato la presunta simulazione di Francisco Conceicao nella gara tra Lille e Juventus è stato il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri: "Tuffo totale di Conceiçao.

Se l’arbitro ci casca bene per la Juventus. Ma se lo deve togliere questo vizio, perché gli arbitri si passano presto la parola".

Palmeri in un secondo post scritto sempre sul proprio account X ha poi evidenziato gli errori commessi dalla retroguardia dei bianconeri in occasione della segnatura siglata da Jonathan David: "Il gol preso dalla Juventus, con tutti i difensori che sbagliano il tempo d’uscita o di copertura, è la testimonianza viva di quanto abbia fatto male l’infortunio di Bremer. Era letteralmente l’unico giocatore imprescindibile di tutta la Juventus".