Andrea Cambiaso sta vivendo una stagione da protagonista alla Juventus. In grado di ricoprire più ruoli in campo, il jolly bianconero è diventato un elemento fondamentale agli ordini di Thiago Motta.

Le ultime prestazioni dell'ex Genoa non sono passate inosservate scatenando l'interesse del Real Madrid: che i Blancos lo seguano non è una novità, che la valutazione di mercato di Cambiaso vada in crescendo è invece il frutto di quello che si vede in campo di partita in partita. A fine anno prelevare Cambiaso dalla Juventus potrebbe costare qualcosa come 50 milioni di euro.

Juventus, Cambiaso è l'arma in più

Solido e affidabile in difesa, Cambiaso spazia in tutto il campo e si dimostra capace a centrocampo e sulla trequarti di impostare e all'occorrenza finalizzare. Solo per citare gli ultimi incontri, è sua la serpentina che in casa del Lille innesca Conceicao nell'azione che culimina col calcio di rigore per i bianconeri che varrà poi l'1-1 di Vlahovic ed è sempre sua l'incursione di quasi 50 metri conclusa con un tiro secco e potente che ha costretto Milinkovic-Savic ad una parata a metà, facendo schizzare sui piedi di Weah il pallone dell'1-0 che ha aperto il derby di Torino.

Il successo sotto la guida di Thiago Motta e una valutazione in costante crescita

La crescita di Andrea Cambiaso è legata in gran parte all’allenatore che lo ha fatto esplodere che a dirla tutta è sempre lo stesso.

Si perchè Thiago Motta l'aveva già avuto al Bologna, un'esperienza nel corso della quale Cambiaso ha preso più consapevolezza e fiducia nei propri mezzi.

Buona anche la stagione scorsa sotto l'egida di Massimiliano Allegri e poi ancora Thiago Motta a guidarlo, questa volta nella Juventus. Cambiaso svolge in particolare un'imprescindibile ruolo di raccordo tra i reparti, e con Koopmeiners che tenda ad allargarsi a destra e Thuram a farlo sulla sinistra è quasi sempre lui a presidiare la fascia centrale fungendo da regista avanzato (Locatelli gioca si centrale ma rimane più bloccato davanti alla difesa).

Come logica conseguenza del suo percorso di crescita è arrivata anche la chiamata della nazionale di Luciano Spalletti, della quale ormai è un punto fermo. In 55 gare complessive in bianconero, Cambiaso ha realizzato 4 gol e 8 assist ma continuando così i suoi numeri diventeranno senz'altro ancora più robusti.

L'interesse del Real Madrid

Oggi il cartellino di Cambiaso vale attorno ai 30 milioni ma continuando con questa parabola, a fine anno l'ex Genoa e Bologna varrà fino a 50 milioni di euro. Su di lui ha messo da tempo gli occhi il Real Madrid, ma sempre lui qualche settimana fa ne ha respinto la corte al mittente: "La Juventus è il mio Real Madrid" ha dichiarato.

Andrà capito come si comporteranno le parti in futuro se davvero i Blancos dovessero presentarsi un giorno a Torino per formulare un'offerta ufficiale.