Nelle ultime partite, la Juventus di Thiago Motta sembra aver trovato l’assetto ideale per il suo centrocampo. L’allenatore bianconero si affida con continuità a Manuel Locatelli, Khéphren Thuram e Teun Koopmeiners, una combinazione che garantisce solidità, dinamismo e qualità. Questo equilibrio, però, ha inevitabilmente ridotto lo spazio per altri interpreti del reparto, come Nicolò Fagioli e Weston McKennie.

In particolare, il numero 21 bianconero sta vivendo un momento complicato, con diverse voci che lo vorrebbero lontano da Torino già nel mercato di gennaio.

Tra i commenti sul suo futuro, spicca quello di Fabrizio Ponciroli, che ha sottolineato l’importanza di Fagioli per il club: “Io mi auguro non ci sia una frattura tra i due, perché per me è un patrimonio della Juve”, ha dichiarato a TMW Radio.

Il momento difficile di Fagioli

Il periodo non facile per Fagioli si riflette soprattutto nel suo scarso utilizzo. Thiago Motta, noto per il suo approccio meritocratico, valuta molto il rendimento in allenamento, e il giovane centrocampista deve ancora convincerlo a dargli una nuova chance. Ponciroli si è detto dispiaciuto per il poco spazio che Fagioli sta trovando, aggiungendo: “Sono molto deluso dal fatto che Fagioli è scalato di posizioni in maniera importante.

Non credo che ci sia un motivo reale per questa cosa”.

Nonostante le difficoltà, Fagioli ha mostrato il suo valore in occasioni recenti. Nella vittoria in Champions League contro il Lipsia dello scorso 2 ottobre, ad esempio, aveva offerto una delle sue migliori prestazioni stagionali, dimostrando di essere ancora un elemento prezioso per la squadra.

Tuttavia, non è riuscito a replicare quella performance nelle partite successive, perdendo terreno nelle gerarchie.

Il futuro di Fagioli è nelle sue mani

Con un ciclo di partite intenso all’orizzonte, Thiago Motta sarà obbligato a far ruotare i suoi giocatori, e questo potrebbe rappresentare un’opportunità importante per Fagioli.

L’ex Cremonese ha sfruttato la pausa per lavorare sul suo stato di forma e dimostrare al tecnico di meritare fiducia.

Il messaggio è chiaro: Fagioli deve dare segnali concreti per provare a sovvertire le attuali gerarchie. Thiago Motta, infatti, non esita a premiare chi si dimostra all’altezza durante la settimana. La sua filosofia è quella di valorizzare chi mostra il massimo impegno, e Fagioli ha ancora tempo per tornare protagonista.

Il centrocampista ha tutte le qualità per imporsi e contribuire alla causa bianconera, ma adesso sta a lui dimostrare di meritare un posto in un centrocampo che, al momento, sembra difficilmente intaccabile. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il talento classe 2001 riuscirà a ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista.