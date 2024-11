Il Liverpool di Slot domina in Premier League, grazie ai 31 punti conquistati nelle prime 12 giornate. I tifosi dei Reds si godono il primato e gli otto punti di vantaggio sul Man City di Guardiola, ma a fine anno potrebbero non godere più delle giocate di uno dei calciatori più amati. Salah ha il contratto in scadenza a fine giugno e, al momento, non è previsto il rinnovo, come specificato dallo stesso calciatore dopo il match contro il Southampton.

Salah decisivo contro il Southampton

Il Liverpool continua a macinare vittorie in Premier League, consolidando la sua leadership.

La vittoria in rimonta contro il Southampton porta la firma di uno degli uomini chiave di Slot, vale a dire Momo Salah. L'egiziano ha messo a segno la doppietta decisiva nel 2-3 finale, portandosi a quota dieci marcature in dodici gare.

Numeri che confermano la centralità dell'egiziano negli schemi di Slot: Salah, aldilà dei goal, è il fulcro del gioco offensivo, avendo già servito ai compagni sei assist. Eppure, c'è chi la pensa diversamente in società, con un contratto in scadenza a giugno 2025 e un rinnovo che al momento sembra improbabile.

Salah è una dei calciatori più amati ad Anfield, nonché uno dei senatori del gruppo. È arrivato nel 2017 e non si sente in fase calante nonostante i 32 anni.

Nel dopo gara contro il Southampton ha lanciato un messaggio chiaro al club: "Milito da tanti anni in questo club, che per me è il migliore. Siamo a dicembre, ma al momento nessuno mi ha proposto il rinnovo".

Parole abbastanza chiare che sanno di probabile addio.

Il Liverpool potrebbe salutare anche Van Dijk e Arnold

Nella prossima stagione, la retroguardia del Liverpool potrebbe cambiare radicalmente.

Van Dijk e Alexander Arnold sono in scadenza di contratto e al momento non trapelano segnali positivi per quanto concerne un possibile rinnovo. Entrambi sono colonna portante della difesa dei Reds, garantendo solidità ed efficienza durante la stagione.

Per Alexander Arnold, nei mesi scorsi si è parlato di un possibile approdo al Real Madrid.

Una voce di corridoio che potrebbe presto trovare conferma: il Real Madrid ha perso per un gravissimo infortunio Carvajal e dovrà per forza di cose acquistare un nuovo terzino, forse già a gennaio. C'è il rischio di perderlo a parametro zero a giugno, una situazione che potrebbe portare il Liverpool a cederlo in caso di offerta nel mercato di riparazione.

Anche per Van Dijk la situazione è poco chiara. Proposte di rinnovo al momento non c'è ne sono e il rischio di perderlo a parametro zero non è improbabile. L'olandese è uno dei centrali più forti al mondo e può ancora dire la sua a ottimi livelli.

I tifosi del Liverpool incrociano le dita e sperano che la società cambi idea: Salah, Van Dijk e Arnold sono molto amati ad Anfield e difficilmente i tifosi accetteranno una partenza dei tre pupilli.

Mercoledì arriva il Real Madrid ad Anfield

Dopo il successo contro il Southampton, è tempo di Champions in casa Liverpool.

Dopo i quattro successi in altrettanti match, i Reds ospiteranno i campioni in carica del Real Madrid. La squadra di Slot al momento se la passa meglio.

In casa Liverpool non ci sono assenze eclatanti, mentre in casa Blancos i problemi sono tanti. L'ultimo infortunio in ordine di tempo è quello occorso a Vinicius Jr, che salterà il match di mercoledì. In questa stagione, Ancelotti ha perso Carvajal e Militao, entrambi fuori per tutta la stagione.

Il Liverpool vuole rimanere a punteggio pieno, e per farlo dovrà evitare cali di concentrazione durante il match. Il Real Madrid può far male a chiunque, come dimostrato negli ultimi anni in Europa.