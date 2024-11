"Emissari Juve, insieme a quelli di altri club europei, saranno al Portman Road di Ipswich per seguire di nuovo dal vivo Liam Delap nel match con il Manchester United delle 17.30". Questo il messaggio postato dal giornalista Mirko Di Natale sul proprio profilo X nelle ultime ore, riguardo all’interesse della Juventus per il centravanti che gioca nell’Ipswich Town.

Il match si è svolto ieri ed è terminato 1-1.

'La Juventus lo segue da settimane'

Secondo quanto riferito da Di Natale, la dirigenza bianconera segue il calciatore inglese da settimane: "Gli scout della Juve, nelle ultime settimane, hanno seguito dal vivo le prestazioni di Liam Delap (classe 2003) autore di un buon avvio di campionato con 6 gol in 11 match.

Punta centrale che può giocare anche come esterno alto, su di lui ci sono anche altri club europei", ha postato lo stesso Di Natale qualche settimana fa.

Classe 2003, alto 186 cm, Liam Delap ha un lungo contratto con l’Ipswich Town (scadenza nel 2029), molto difficilmente lo staff di Cristiano Giuntoli potrà ottenere uno sconto rispetto ai 15 milioni di euro della valutazione attuale.

Delap piacerebbe per la duttilità, dato che può agire al centro come centravanti, ma anche come ala d’attacco. Oltre ai 6 gol realizzati in questo inizio di Premier League, Delap viene dagli 8 gol e 2 assist firmati in 32 gare con la maglia dell’Hull City. Prima ancora, il centravanti si era fatto apprezzare con il Manchester City under 21 con cui ha realizzato 35 gol in 36 presenze complessive.

Giuntoli: 'Ci fidiamo di Milik'

Nel pre partita di Milan vs Juventus, poi terminata 0-0, ha preso la parola Cristiano Giuntoli, che ha evidenziato come il club a gennaio non cercherà un centravanti: "Ci fidiamo di Milik che sta risolvendo i suoi problemi".

Resta da capire se le dichiarazioni del responsabile dell’area sportiva bianconera siano di facciata o se davvero la Juventus penserà a rafforzare soltanto il reparto difensivo laddove, a oggi, il preferito per rimpiazzare l'infortunato Gleison Bremer sarebbe sempre Milan Škriniar del PSG, con gli ultimi rumor a evidenziare che Škriniar sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio pur di venire a Torino a gennaio.

Più di un addetto ai lavori, invece, punta sul profilo di Jakub Kiwior, in uscita dall’Arsenal e in grado di agire sia come difensore centrale che come terzino, una duttilità che sarebbe molto apprezzata dal club, soprattutto dato l'infortunio occorso a Juan Cabal. Thiago Motta l’ha già allenato allo Spezia (lanciandolo nel grande calcio) e lo ritroverebbe con piacere anche all’ombra della Mole, ma l'Arsenal vorrebbe 25 milioni di euro e imbastire una trattativa solo a titolo definitivo.