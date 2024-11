La sedicesima giornata di Serie C girone C non cambia la situazione nelle primissime posizioni. Dopo le vittorie esterne di Benevento e Monopoli (contro Taranto e Potenza), è arrivata la risposta del Cerignola. La squadra pugliese ha superato per 3-1 la Cavese tra le mura amiche, portandosi a -4 punti dalla vetta (occupata dal Benevento), mantenendo dietro di una lunghezza il Monopoli. Prosegue anche il momento positivo del Crotone.

Il Cerignola ritrova il successo dopo tre gare

Il Cerignola batte la Cavese e ritrova il sorriso. Dopo i due pareggi nelle ultime tre gare (intermezzati dal passo falso inaspettato di Taranto), la squadra di mister Giuseppe Raffaele porta a casa tre punti fondamentali.

Una vittoria che vale molto: oltre a ritrovare un successo che mancava da tempo, Salvemini e compagni hanno mantenuto la seconda piazza, tenendo ancora aperto il sogno promozione.

È vero che mancano tantissime gare alla fine, ma un passo falso sarebbe stato difficile da digerire, soprattutto dal punto di vista mentale.

Decisivi ai fini del risultato le reti di Jallow e Salvemini. Il primo ha realizzato una doppietta decisiva, portandosi a quota quattro nella classifica marcatori. Salvemini ha chiuso il match al minuto 94, con la rete del definitivo 3-1. Con la rete di ieri il capocannoniere della squadra pugliese si porta a quota sette marcature, confermandosi calciatore fondamentale per gli schemi di mister Raffaele.

Nella prossima giornata in programma Benevento-Cerignola

Sognare non costa nulla, ne sa qualcosa il Cerignola. Se il primo posto del Benevento non è una sorpresa, lo stesso non si può dire per i pugliesi. La squadra di Raffaele è stata costruita con l'obiettivo di centrare i play-off, ma non di certo per vincere il campionato.

I giocatori di esperienza non mancano in casa Cerignola: Saracco tra i pali garantisce sicurezza e personalità. Mentre in difesa Martinelli e Ligi hanno alle spalle un passato importante in Serie C. In avanti Raffaele può contare su Salvemini, Jallow e sull'ex granata Parigini, che dopo anni difficili cerca il rilancio in terra pugliese.

Nel prossimo turno il Cerignola se la vedrà proprio contro il Benevento capolista.

Sulla carta i sanniti hanno più di un qualcosa in più: non solo la presenza di un esperto di promozioni come Auteri, ma anche un rosa di qualità ed esperienza in tutti i reparti.

Nel Benevento militano giocatori del calibro di Manconi, Acampora, Simonetta, Berra, Meccariello e Starita, un vero e proprio lusso per una squadra che milita in Serie C. Il Cerignola giocherà con la mente sgombra (consapevole di essere inferiore sulla carta) e questa potrebbe rivelarsi la chiave decisiva del match.

Il Crotone punta in alto

Una delle squadre da temere in questo periodo è inoltre sicuramente il Crotone.

Dopo un inizio molto complicato e con tante battute d'arresto, i calabresi hanno svoltato e nelle ultime nove gare sono risaliti nei quartieri alti della graduatoria.

Nel cambio di passo dei pitagorici c'è sicuramente lo zampino della società: dopo il k.o per 0-4 dell'ottava giornata in casa contro l'Avellino, nessuno si aspettava la riconferma di Longo in panchina, che invece è avvenuta. Da allora la squadra rossoblu non si è più fermata.

Dopo il successo di ieri per 2-1 contro la Juventus Next Gen, il Crotone si trova attualmente al quarto posto (a pari merito con Picerno, Avellino e Potenza). La prospettiva è quella di poter puntare sempre più in alto, visto che la rosa e i risultati ora lo permettono. Rimanere con i piedi per terra è fondamentale, ma il -8 dalla vetta non è una distanza incolmabile.