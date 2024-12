Le cessioni di Samuel Mbangula e Nicolò Fagioli potrebbero consentire di mettere a segno due colpi già a gennaio. Sarebbe questa la strategia che sta animando, in queste ore, il Calciomercato della Juventus, con il direttore Cristiano Giuntoli intenzionato a incassare almeno 40 milioni dalla due cessioni. A quel punto, la società avrebbe la liquidità necessaria per concludere due operazioni: in pole ci sarebbero Joshua Zirkzee, del Manchester United, e Antonio Silva, del Benfica.

A proposito dell'olandese, nelle ultime ore si è espresso l'ex calciatore Paolo Di Canio.

Fagioli non gioca più e piace in Premier League e al Marsiglia

Al di là dell'ipotetico addio al classe 2004 Samuel Mbangula, che potrebbe fare comodo a diverse società in cerca di profili futuribili che il club valuta circa 10 milioni di euro. È la possibile cessione di Fagioli a tenere banco in casa bianconera.

Dopo un buon inizio, culminato con l'ottima partita disputata a Lipsia, Fagioli è finito in panchina anche per via dell'esplosione della coppia Thuram-Locatelli a cui Thiago Motta non sembra poter rinunciare data la copertura che assicura in fase difensiva. A oggi, anche lo slot del trequartista è occupato da Koopmeiners, ecco perché l'ex Cremonese è finito in panchina e stenta a ritrovare minutaggio.

Per questo, e per la scadente qualità delle ultime prestazioni, si è arrivati a metterne in discussione la posizione. Su di lui ci sarebbero Marsiglia e club di Premier League, la Juventus lo valuta tra 25 e 30 milioni e solo per un'offerta congrua lo lascerebbe andare.

In pole per gennaio ci sono Antonio Silva e Joshua Zirkzee

Il preferito a oggi, per la difesa, sarebbe il classe 2003 del Benfica Antonio Silva. Giuntoli lo vorrebbe in prestito, ma, da quell'orecchio, i lusitani non sembrano sentirci, per questo la dirigenza sta preparando un piano alternativo per provare a portare il portoghese a Torino a titolo definitivo.

Serviranno però almeno 30 milioni nella speranza che l'agente del calciatore, Jorge Mendes, visti gli ottimi rapporti, possa "aiutare" i bianconeri a ottenere uno sconto.

Per l'attacco, il nome caldo è, invece, sempre quello di Joshua Zirkzee, che con il nuovo allenatore Rúben Amorim, sembra aver ripreso verve al Manchester United (è reduce da una doppietta). Nonostante questo, vorrebbe lasciare per tornare in Serie A e riabbracciare Thiago Motta dopo l'anno vissuto insieme al Bologna.

L'olandese costa 40 milioni di euro e qui non ci sono alternative: Giuntoli concluderà solo in prestito.

Paolo Di Canio: 'Per me hanno già fatto il centravanti'

Intervenuto nelle ultime ore nello studio di Sky Sport, l'opinionista ed ex calciatore Paolo Di Canio non sembra avere dubbi su chi sarà il prossimo centravanti della Juventus: "Cristiano Giuntoli dice che non cercano attaccanti e che al massimo servono difensori?

Allora hanno già fatto il centravanti. Chi può essere? In pochi possono fare al caso di Motta come Zirkzee. È un ragazzo bravo, ma in Inghilterra non si è ancora adattato. Ora è titolare? È normale che giochi di più dopo il cambio di allenatore allo United, ma la Juventus è troppo intelligente per non provarci. Magari c'è qualcosa che non sappiamo", ha concluso.