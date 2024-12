Massimo Brambati, ex calciatore e ora agente sportivo, è stato ospite nelle scorse ore a "Maracanà" su TMW Radio, dove ha commentato la situazione delle squadre di Serie A e la lotta per lo Scudetto, soffermandosi in particolare su Napoli, Juventus e Milan.

Le dichiarazioni di Massimo Brambati su Conte

Massimo Brambati ha parlato dell'influenza di Antonio Conte sulla mentalità della squadra del Napoli, affermando: "Chi non lo ha preso ora deve farsi delle domande. Conte è un valore aggiunto, non solo sul campo ma anche nello spogliatoio. Il Napoli non è cresciuto tanto nel gioco, quanto nella mentalità di gruppo".

Poi ha aggiunto: "Milan e Juventus oggi non hanno quella mentalità, e devono davvero mangiarsi le mani. Avevano l'opportunità di prenderlo loro Conte, ma non lo hanno fatto."

Le parole di Antonio Conte prima di Lazio-Napoli

Nella recente conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli di Coppa Italia, intanto, mister Antonio Conte è stato sollecitato sulla lotta scudetto.

In particolar modo il tecnico pugliese ha voluto rispondere a Marotta, che aveva dichiarato come il Napoli fosse favorito per la vittoria del campionato. Il tecnico ha detto: "Marotta può dire quello che vuole, ma credo che se non vince l’Inter lui non sarebbe contento". Poi ha sottolineato come la squadra milanese abbia una rosa di altissimo livello, quasi come se avesse "due e più squadre".

Le parole di Di Gennaro sulla lotta per il campionato

Sempre a Maracanà, su TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha sottolineato come il recente botta e risposta tra l'allenatore dei partenopei Conte e il presidente dell'Inter (che aveva indicato il Napoli come favorito per il titolo), abbia acceso i riflettori su un aspetto importante: l'Atalanta.

"Non bisogna dimenticare l'Atalanta nella corsa per lo Scudetto. Oltre a Inter e Napoli, c'è anche la Dea. Se l’Atalanta continua a vincere partite anche così, è una squadra da Scudetto", ha dichiarato Di Gennaro. "Una squadra che vince partite così prende consapevolezza che può giocarsi il campionato", ha aggiunto l'ex giocatore.

Il punto sulla classifica di Serie A

Nell'attuale classifica di campionato il Napoli è al primo posto con 32 punti, un punto in più dell'Atalanta e 4 punti in più rispetto a Fiorentina e Inter, che però devono recuperare una partita, interrotta la scorsa giornata di campionato per il malore di Edoardo Bove.

Seguono la Lazio con 28 punti e la Juventus a 26, con il Milan a 22 punti ma con una partita da recuperare.