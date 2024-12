Ore 19:40 - Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Milan e Roma

Milan - Roma le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jiménez; Morata.

In panchina: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Pavlović, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Liberali. Allenatore: Fonseca.

Your final Rossoneri XI of 2024 📋#MilanRoma #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/ELEAFN9zi7 — AC Milan (@acmilan) December 29, 2024

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk.

In panchina: De Marzi, Ryan; Abdulhamid, Çelik, Dahl, Hermoso, Sangaré; Baldanzi, Le Fee, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Shomurodov, Soulé. Allenatore: Ranieri.

Ultimo appuntamento del 2024 per Milan e Roma che si sfidano domenica 29 dicembre alle ore 20.45 nello stadio di San Siro di Milano. Una sfida molto delicata per entrambe le squadre che hanno già lasciato troppi punti sul campo. Il Milan con appena 26 punti guadagnati, peggio ancora la Roma con solamente 19. Se in casa Milan in questo momento c'è la scusante degli infortuni, in casa Roma il tecnico Claudio Ranieri sta plasmando la sua squadra in attesa della sessione di Calciomercato di gennaio.

Gli infortunati nel Milan hanno cognomi pesanti perchè si tratta di Rafael Leao e Christian Pulisic su tutti. In aggiunta al duttile Yunus Musah e a Ruben Loftus-Cheek e agli infortunati di lunga data. Ritornano invece disponibili Ismael Bennacer e Luka Jovic. L'algerino potrebbe trovare spazio in campo a partita in corso a detta di Mister Fonseca.

Il tecnico del Milan ritrova il suo passato giallorosso dove dice di aver lasciato molti amici nell'ambiente capitolino. Ranieri dovrà fare a meno solamente dell'ex rossonero Bryan Cristante. Il centrocampista in questo momento è al centro di voci di calciomercato che lo vedrebbero indossare nuovamente la maglia del Milan, la squadra che lo ha fatto esordire tra i professionisti.

Paulo Fonseca non ha sciolto i dubbi di formazione nella conferenza stampa del pre gara, ma da quanto visto in settimana a Milanello dovrebbe giocare ancora titolare Alex Jimenez, ma avanzato al posto di Leao. Alvaro Morata potrebbe fare la seconda punta o trequartista alle spalle di Tammy Abraham con Tijani Reijnders e Fofana a centrocampo, altrimenti l'olandese avanzerebbe sulla trequarti lasciando ancora spazio a Filippo Terracciano a centrocampo come visto nella partita in cui il Milan ha battuto l'Hellas Verona. In attesa della partita di Supercoppa contro la Juventus, due giocatori devono stare attenti ai cartellini in quanto entrati in diffida e si tratta di Emerson Royal e Yousuff Fofana.

La Roma dovrebbe scendere in campo con una difesa a tre i cui interpreti dovrebbero essere Gianluca Mancini, Ndicka e il ritrovato Hummels. Alexis Saelemaekers sta vivendo un ottimo stato di forma e non vorrà sicuramente sfigurare contro la sua ex squadra ancora proprietaria del cartellino. Il belga sarà, con ogni probabilità, impiegato a tutta fascia sulla destra mentre a sinistra dovrebbe toccare ad Angelino. Gli esterni avranno compiti da protagonisti nelle due fasi dell'azione dove entrambe le squadre attaccano e va da se che sarà anche necessario difendere. La linea mediana sarà composta da Leandro Paredes sotto effetto della cura Ranieri, dopo essere uscito tra i protagonisti con Ivan Juric.

Al suo fianco dovrebbe esserci Manu Konè, un obiettivo estivo del Milan che poi è finito in giallorosso. Dovbyk guiderà l'attacco con alle proprie spalle Paulo Dybala che quando vede rossonero non si fa pregare per realizzare un gol e l'altro ex della gara Stephan El Shaarawy.

L'arbitro della gara sarà Michael Fabbri della sezione CAN di Ravenna. L'ultima gara che ha diretto con i rossoneri in campo ha visto il Milan pareggiare a Cagliari per 3 a 3. A completare la squadra arbitrale i direttori di linea Costanzo e Vecchi, il quarto uomo sarà Marcenaro, mentre dalla sala VAR di Lissone agirà Meraviglia e con l'assistenza AVAR Di Paolo.

I convocati di Fonseca per la sfida contro la Roma

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani;

Difensori: Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Hernandez, Jimenez, Pavlovic, Royal, Terracciano, Thiaw, Tomori;

Centrocampisti: Bennacer, Chukwueze, Fofana, Liberali, Reijnders, Zeroli;

Attaccanti: Abraham, Camarda, Jovic, Morata.

We host the Giallorossi in our last game of the calendar year! ⚔️🗓️#MilanRoma #SempreMilan pic.twitter.com/dVjXnx6Qxs — AC Milan (@acmilan) December 29, 2024

I convocati di Ranieri per la trasferta di San Siro

Portieri: De Marzi, Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangare, Saud.

Centrocampisti: Baldanzi, Kone, Le Fee, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.