Sfida cruciale tra Hellas Verona e Milan a pochi giorni dal Natale. Il Milan di Paulo Fonseca ha assolutamente bisogno di tornare ai tre punti dopo aver pareggiato in casa contro il Genoa. Il Verona di Paolo Zanetti deve dimostrare che la vittoria di Parma non è stato un fuoco di paglia e che il periodo buio è passato. Alle 20.45 di venerdì 20 dicembre allo stadio Marcantonio Bentegodi le due compagini si sfideranno agli ordini del direttore di gara Livio Marinelli della sezione CAN di Tivoli. L'arbitro della garà calcherà il suolo per la sua 53ma presenza in Serie A.

In assistenza di Marinelli ci saranno il guardalinee Del Giovane e il collega Pagliardini. Perri sarà il quarto ufficiale di gara. Dalla Sala VAR di Lissone agiranno Serra e in assistenza l'arbitro Daniele Chiffi.

I giocatori dell'Hellas e del Milan scenderanno in campo con 7 cuccioli del Rifugio del Cane e del Gatto in onore dell'ENPA l'associazione che si occupa della protezione animali. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sia allo stadio che da casa verso l'adozione di animali.

Il tecnico dei padroni di casa dovrebbe confermare il canovaccio tattico visto al Tardini con lo schema 3-4-2-1 a partire da Montipò in porta con il rientrante Sarr favorito rispetto a Mosquera e al claudicante Tengstedt.

Sulla trequarti dovrebbero agire Rocha Livramento e Suslov con Duda e Belahyane nel centro del campo assistiti dagli esterni, Tchatchoua a destra e capitan Lazovic a sinistra. Nella difesa a tre dovrebbero agire i difensori Dawidowicz, Coppola e Ghilardi per fermare Rafael Leao e compagni.

Il Milan torna a giocare in trasferta dopo la sconfitta al Gewiss Stadium contro l'Atalanta.

In questa stagione, soprattutto in campionato, i risultati sono deludenti e per la prima volta si parla di panchina traballante per Paulo Fonseca. Di certo la dirigenza si aspettava di festeggiare in un clima molto più disteso i 125 anni di storia rossonera del Milan. Guardando al campo sarà ancora panchina per il capitano Davide Calabria e il vice capitano Theo Hernandez.

Alex Jimenez dopo aver ben figurato contro il Genoa, dovrebbe partire nuovamente dal primo minuto. Alvaro Morata fermato dalla tonsillite, Tammy Abraham non al meglio, Noah Okafor infortunato, il ruolo da punta centrale dovrebbe essere occupato da Francesco Camarda alla caccia del primo gol in serie A. Filippo Terracciano dovrebbe giocare contro la sua ex squadra, adattato al fianco di Youssuf Fofana e con Tijani Reijnders sulla trequarti. Non saranno presenti Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Younus Musah. Mattia Liberali potrebbe partire dalla panchina o giocarsi una maglia con Samuel Chukwueze. Fuori dai titolari anche Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic che sono diventati dei comprimari per Paulo Fonseca.

Il posto in campo per i difensori centrali dovrebbe ancora essere occupato da Malick Thiaw e Matteo Gabbia. In porta Mike Maignan alla ricerca del secondo clean sheet consecutivo.

I convocati di Zanetti per la partita contro Fonseca

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli, Magro.

Difensori: Daniliuc, Faraoni, Bradaric, Magnani, Dawidowicz, Tchatchoua, Coppola, Corradi, Ghilardi.

Centrocampisti: Belahyane, Lazovic, Kastanos, Dani Silva, Serdar, Alidou, Suslov, Duda.

Attaccanti: Sarr, Tengstedt, Livramento, Mosquera, Cisse.

Milan la lista dei convocati di Paulo Fonseca per la sfida con l'Hellas Verona

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani;

Difensori: Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Jimenez, Theo Hernandez, Pavlovic, Emerson Royal, Terracciano, Thiaw, Tomori;

Centrocampisti: Chukwueze, Fofana,Liberali, Reijnders, Vos;

Attaccanti: Abraham, Camarda, Leao.