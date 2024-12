Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha parlato a Juventibus e facendo riferimento al numero 9 del club bianconero Dusan Vlahovic ha sottolineato come il serbo starebbe diventando un limite per la squadra di Motta. Secondo Albanese inoltre, il classe 2000 avrebbe saltato 3 partite per un problema fisico di poco conto.

Juventus, Albanese non fa sconti a Vlahovic: 'Ad oggi il serbo sta cominciando a diventare un limite per questa squadra'

Il giornalista Giovanni Albanese è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Juventibus e parlando del centravanti della Juve Dusan Vlahovic ha detto senza mezzi termini: "In alcuni momenti mi sta deludendo ma non parlo del campo ma di quello che succedere fuori.

Perché per un piccolo affaticamento muscolare tu non salti Milan, Aston Villa e Lecce, punto. Se sei Vlahovic in questa Juventus e per un piccolo affaticamento scendi in campo anche con una gamba sola. A volte è il super protagonista di una partita, a volte il super assente oggi il serbo è cominciato a diventare un limite per la Juventus. Vlahovic dovrebbe prendere lui la situazione in mano da solista ma invece non ha fatto nulla e non va bene".

Albanese ha continuato su questo argomento dicendo: "Per questo motivo il calciatore va giudicato, perché Vlahovic in questa squadra deve rappresentare un punto fermo come gli chiede l'allenatore e come serve alla squadra e senza pensare solo a se stesso".

Il giornalista si è poi focalizzato su Koopmeiners dicendo: "E' giusto considerare l'avventura dell'olandese con la Juventus appena sufficiente e non dare valutazioni superiori solo perché il calciatore ha mostrato grandi cose con l'Atalanta. Sappiamo che è forte e che a Thiago Motta ha dato grandissima disponibilità in mezzo al campo ma è altrettanto corretto dire che il classe '98 è molto lontano dal calciatore che dovrebbe essere".

Juventus, i tifosi rispondono ad Albanese: 'Vlahovic ha tirato da solo la carretta in questi mesi'

Le parole di Albanese, specie quelle su Vlahovic, hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Vlahovic è da inizio campionato che non salta una partita e tira la carretta, anche per tutti gli altri. Senza i suoi goal saremmo dietro al Milan!

È come quando avevamo Ronaldo: erano sue tutte le colpe (mai detta fesseria più grande). Non sopporto che per facilitare il mercato alla società si inizi a parlare male dei giocatori per manipolare l’opinione pubblica" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Diciamo la verità, abbiamo investito tutto nel centrocampo e difesa con Motta mai convinto di Vlahovic, che pensava di gestire insieme a Milik e Nico Gonzalez. Ormai i due non si sopportano più e dobbiamo aspettare gli infortunati e il mercato di gennaio per uscire da questa situazione e sperare in una fase offensiva più efficace".