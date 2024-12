Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'agente sportivo Fali Ramadani avrebbe proposto alla Juventus per il mercato di gennaio Kalidou Koulibaly, stopper ex Napoli che ad oggi sarebbe in uscita dall'Al Hilal. La trattativa però apparirebbe quanto meno complicata sia perché il ds bianconero Cristiano Giuntoli non avrebbe accolto la candidatura del classe '91 con grande entusiasmo sia perché lo stesso Koulibaly percepisce uno stipendio monstre da oltre 30 milioni.

Juventus, Ramadani avrebbe proposto ai bianconeri Koulibaly ma la trattativa appare davvero complessa

La ricerca di un difensore da parte della Juventus continua giornalmente e per questo tanti nomi vengono accostati al club bianconero per il mercato di gennaio. In merito a questo le ultime indiscrezioni vorrebbero l'agente Fali Ramadani aver proposto alla società piemontese Kalidou Koulibaly, stopper ex Napoli finito nella Saudi Pro League e più nello specifico all'Al Hilal. L'idea del procuratore nascerebbe dunque da una situazione poco idilliaca che si sarebbe venuta creare tra il suo assistito ed il club arabo e si andrebbe evidentemente a sposare con le necessità palesate dalla Juve. Detto questo, la trattativa apparirebbe complessa per almeno due motivazioni: la prima, il ds Cristiano Giuntoli non avrebbe accolto con grande entusiasmo la candidatura di Koulibaly, che nonostante sia stato un grandissimo calciatore, nelle ultime stagioni ha dimostrato di aver staccato la spina.

Secondo punto non meno importante riguarda lo stipendio del calciatore: il senegalese attualmente percepisce un ingaggio da quasi 35 milioni di euro annuali. Una somma ovviamente fuori dalla portata della Juventus e di qualsiasi altra squadra militante nel campionato italiano. Ecco perché apparirebbe più semplice per il club bianconero puntare su profili giovani e meno costosi come Marcos Senesi del Bournemouth.

Juventus, i tifosi commentano la candidatura di Koulibaly: 'Non credo che tornerà in Serie A'

L'accostamento di Koulibaly alla Juventus ha catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus, che sul web hanno manifestato le loro perplessità nei confronti del senegalese: "Non credo tornerà in Serie A, tantomeno alla Juve.

Questo signore, ormai bollito, prende 30 milioni l'anno" sostiene un utente. Un altro poi aggiunge: "Ramadani dopo le vicende Chiesa e Hasa deve andarsene 1000 km lontano da Torino. Il nuovo procuratore con cui siamo in affari al momento è Mendes che dopo Conceicao porterà Antonio Silva per la difesa. Per l'attacco ok con i recuperi di Nico e Milik, ma credo che si cercherà una sistemazione per Mbangula e al suo posto un rinforzo avanti arriverà".